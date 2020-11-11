Как украинцы оценивают будущие отношения с Россией и что думают о языке: опрос
Более 50% украинцев верят в победу нашей страны над Россией. По мнению большинства, для достижения мира на Донбассе власти должны провести переговоры с Россией и представителями "ДНР" и "ЛНР".
Зато в победу России над Украиной верит только 10,5% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Киевского международного института социологии.
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Что украинцы думают о победе над Россией
- 52,4% людей верят в победу Украины над Россией в будущем.
- 10,5% украинцев имеют противоположное мнение.
Будущее украинского языка
- 57,1% опрошенных считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык.
- 31,8% полагают, что Украина сделает русский язык вторым государственным.
Зато 29,6% убеждены, что русский язык угрожает независимости Украины, а 49,8% считают его историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать.
О достижении мира на Донбассе
- 38,9% не допускают варианта идти на уступки Москве и сепаратистам;
- 50,9% имеют противоположное мнение.
Что известно об исследовании КМИС?
Опрос провел Киевский международный институт социологии в течение октября и ноября 2020 года. В целом опросили 1502 респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.
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