Более 50% украинцев верят в победу нашей страны над Россией. По мнению большинства, для достижения мира на Донбассе власти должны провести переговоры с Россией и представителями "ДНР" и "ЛНР".

Зато в победу России над Украиной верит только 10,5% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Киевского международного института социологии.

Важно ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" лидируют: свежий рейтинг партий

Что украинцы думают о победе над Россией

52,4% людей верят в победу Украины над Россией в будущем.

10,5% украинцев имеют противоположное мнение.

Будущее украинского языка

57,1% опрошенных считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык.

31,8% полагают, что Украина сделает русский язык вторым государственным.

Зато 29,6% убеждены, что русский язык угрожает независимости Украины, а 49,8% считают его историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать.

Обратите внимание! Подавляющее большинство населения Украины считает украинский родным языком. Кроме того, очень многие дома общаются именно украинским, а не русским языком.

О достижении мира на Донбассе

38,9% не допускают варианта идти на уступки Москве и сепаратистам;

50,9% имеют противоположное мнение.