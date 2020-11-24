Украинцы относятся к действиям президента Зеленского по восстановлению мира на Донбассе более позитивно, чем к его другой деятельности. Именно этот фактор сейчас формирует мнение людей о главе государства.

Так, 37,1% украинцев положительно оценивают усилия Зеленского, направленные на установление мира на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Кстати Война может быть закончена в любой день, – Зеленский

Следовательно, 46% людей отметили, что больше всего на их мнение о президенте влияет именно ситуация на Донбассе.

Что думают украинцы о других достижениях Зеленского

Борьбу с коррупцией в предыдущей власти положительно оценили лишь 22,4% людей,

борьбу с коррупцией в нынешней власти – 24,9%,

борьбу с эпидемией коронавируса – 27%,

усилия по внутренней политике – 28,1%,

по международной политике – 35,1%.



Что влияет на мнение украинцев о президенте / Инфографика Центра Разумкова

Война на Донбассе: последние новости

На Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня. Правда, придерживается его только украинская сторона. Пророссийские боевики чуть ли не ежедневно осуществляют провокационные выстрелы в сторону бойцов ВСУ, а порой – прицельные.

Кроме того, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе представила свой "План действий по Донбассу". Он предусматривает деоккупацию территорий, вывод войск и проведение местных выборов на Донбассе.

Заметим, спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что имеют еще и план "Б" по Донбассу, ключевое слово в котором – миротворцы.



План действий по Донбассу / Инфографика 24 канала