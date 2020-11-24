Как украинцы оценивают действия Зеленского по установлению мира на Донбассе: исследование
Украинцы относятся к действиям президента Зеленского по восстановлению мира на Донбассе более позитивно, чем к его другой деятельности. Именно этот фактор сейчас формирует мнение людей о главе государства.
Так, 37,1% украинцев положительно оценивают усилия Зеленского, направленные на установление мира на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.
Кстати Война может быть закончена в любой день, – Зеленский
Следовательно, 46% людей отметили, что больше всего на их мнение о президенте влияет именно ситуация на Донбассе.
Что думают украинцы о других достижениях Зеленского
- Борьбу с коррупцией в предыдущей власти положительно оценили лишь 22,4% людей,
- борьбу с коррупцией в нынешней власти – 24,9%,
- борьбу с эпидемией коронавируса – 27%,
- усилия по внутренней политике – 28,1%,
- по международной политике – 35,1%.
Что влияет на мнение украинцев о президенте / Инфографика Центра Разумкова
Война на Донбассе: последние новости
- На Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня. Правда, придерживается его только украинская сторона. Пророссийские боевики чуть ли не ежедневно осуществляют провокационные выстрелы в сторону бойцов ВСУ, а порой – прицельные.
- Кроме того, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе представила свой "План действий по Донбассу". Он предусматривает деоккупацию территорий, вывод войск и проведение местных выборов на Донбассе.
- Заметим, спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что имеют еще и план "Б" по Донбассу, ключевое слово в котором – миротворцы.
Поделиться новостью