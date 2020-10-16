Около 60% украинцев знают о том, что глава государства объявил о проведении всеукраинского опроса 25 октября. Однако только 42% к этой идее относятся положительно.

Такие результаты обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Опрос проводился 14 – 16 октября.

К теме Зеленский назвал еще 3 вопроса, которые будут на всеукраинском опросе

Сколько украинцев знают о проведении опроса:

60% опрошенных проинформированы о всенародном опросе во время местных выборов: 35% – только что-то слышали; 25% считают, что достаточно осведомлены на эту тему.

проинформированы о всенародном опросе во время местных выборов: 35% – только что-то слышали; 25% считают, что достаточно осведомлены на эту тему. 40% – вообще ничего не знают об инициативе президента.

Больше всего с темой опроса от Зеленского осведомлены жители городов и старшее поколение.

Какое отношение к инициативе президента:

42% – относятся к опросу положительно;

33% – отрицательно;

22% – нейтрально.

Больше всего поддерживают идею с 5 вопросами жители юго-восточных регионов страны, жители сел и небольших городов, а также избиратели "Слуги народа".



Как украинцы относятся к инициативе президента / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе "Рейтинга"? Опрос проводился 14 – 16 октября.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность: 5000 респондентов.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1.4%.

Главное об опросе от Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский 13 октября сообщил о намерении провести всеукраинский опрос.

На 5 вопросов украинцы смогут ответить 25 октября во время общегосударственных выборов, однако за пределами участков.

Опросы будут проводить не за бюджетные средства.

В ОПУ отметили, что прямых юридических последствий опроса не будет.



5 вопросов от Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала