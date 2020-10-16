Как украинцы относятся к инициативе Зеленского относительно опроса: результаты исследования
Около 60% украинцев знают о том, что глава государства объявил о проведении всеукраинского опроса 25 октября. Однако только 42% к этой идее относятся положительно.
Такие результаты обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Опрос проводился 14 – 16 октября.
К теме Зеленский назвал еще 3 вопроса, которые будут на всеукраинском опросе
Сколько украинцев знают о проведении опроса:
- 60% опрошенных проинформированы о всенародном опросе во время местных выборов: 35% – только что-то слышали; 25% считают, что достаточно осведомлены на эту тему.
- 40% – вообще ничего не знают об инициативе президента.
Больше всего с темой опроса от Зеленского осведомлены жители городов и старшее поколение.
Какое отношение к инициативе президента:
- 42% – относятся к опросу положительно;
- 33% – отрицательно;
- 22% – нейтрально.
Больше всего поддерживают идею с 5 вопросами жители юго-восточных регионов страны, жители сел и небольших городов, а также избиратели "Слуги народа".
Как украинцы относятся к инициативе президента / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе "Рейтинга"?Опрос проводился 14 – 16 октября.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборочная совокупность: 5000 респондентов.
Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1.4%.
Главное об опросе от Владимира Зеленского
- Президент Владимир Зеленский 13 октября сообщил о намерении провести всеукраинский опрос.
- На 5 вопросов украинцы смогут ответить 25 октября во время общегосударственных выборов, однако за пределами участков.
- Опросы будут проводить не за бюджетные средства.
- В ОПУ отметили, что прямых юридических последствий опроса не будет.