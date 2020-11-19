Мнения украинцев относительно введения карантина выходного дня разделились поровну. 49% поддерживают такую инициативу Кабмина, столько же против.

Об отношении украинцев к внедрению карантина выходного дня свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

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Как украинцы относятся к карантину выходного дня

49% поддерживают его введение;

49% – против.

Дадут ли новые ограничения результат

35% опрошенных ожидают, что в результате реализации проекта, распространение коронавируса уменьшится;

62% – не соглашаются с этим.

Осведомленность с решением правительства

большинство украинцев (85%) знают о том, что Кабмин ввел карантин выходного дня;

15% – что-то слышали или вообще впервые слышат об этом.

Целесообразность введения локдауна

В то же время 61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), (36% поддерживают).

Его эффективность оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение COVID-19 в результате локдауна уменьшится, у 42% противоположное мнение.



Что украинцы думают о карантине выходного дня / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе? Его в течение 15-17 ноября провел "Рейтинг". По телефону опросили 3 000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.

Карантин выходного дня: кратко