Как украинцы относятся к карантину выходного дня: результаты опроса
Мнения украинцев относительно введения карантина выходного дня разделились поровну. 49% поддерживают такую инициативу Кабмина, столько же против.
Об отношении украинцев к внедрению карантина выходного дня свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
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Как украинцы относятся к карантину выходного дня
- 49% поддерживают его введение;
- 49% – против.
Дадут ли новые ограничения результат
- 35% опрошенных ожидают, что в результате реализации проекта, распространение коронавируса уменьшится;
- 62% – не соглашаются с этим.
Осведомленность с решением правительства
- большинство украинцев (85%) знают о том, что Кабмин ввел карантин выходного дня;
- 15% – что-то слышали или вообще впервые слышат об этом.
Целесообразность введения локдауна
- В то же время 61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), (36% поддерживают).
- Его эффективность оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение COVID-19 в результате локдауна уменьшится, у 42% противоположное мнение.
Что украинцы думают о карантине выходного дня / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе?Его в течение 15-17 ноября провел "Рейтинг". По телефону опросили 3 000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.
Карантин выходного дня: кратко
- Правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Ограничения действуют с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Такой карантин будет действовать с 14 по 30 ноября.
- Это решение Кабмина спровоцировало протесты предпринимателей. Ведь новые ограничения являются существенным ударом по их заработкам.
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