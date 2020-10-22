В день выборов украинцы смогут ответить на пять дополнительных вопросов, которые ранее анонсировал Владимир Зеленский. Интерес к всенародному опросу постепенно растет.

Большинство украинцев знают о том, что 25 октября, кроме голосования за мэров и партии, будет еще всенародный опрос от президента. Об этом свидетельствует результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Знают ли украинцы об опросе

35% заявили, что хорошо знают об этом;

35% – что-то слышали;

29% ничего об этом не знают.

Несколько более высокий уровень осведомленности о президентской инициативе зафиксировали среди жителей областных центров и Киева, старшего населения, избирателей партии "Сила и честь", "Европейской солидарности", "Партии Шария" и "Свободы".

Как они относятся к инициативе Зеленского

43% опрошенных положительно относятся к идее провести всенародный опрос в день выборов;

30% – нейтрально;

25% – отрицательно.

Немного хуже относятся к этой идее жители Киева и Галичины, старшие опрошенные, избиратели партии "Европейская солидарность". Положительно инициативу воспринимают молодые опрошенные и сторонники партии "Слуга народа".

Законен ли, по мнению украинцев, опрос

63% респондентов считают, что законен;

23% – противоположного мнения.

Только большинство сторонников "Европейской солидарности" считают опрос незаконным. Избиратели других партий в целом считают инициативу законной.

Что известно об исследованиях? Его в течение 20-21 октября провел "Рейтинг". По телефону опросили 4 000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более, чем 1,5%.