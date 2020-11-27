В 2019 году первые виды на жительство в странах-членах ЕС получили 757 тысяч украинцев. Это делает их самой большой группой среди всех получателей.

Почти 4 из 5 разрешений украинцам выдала Польша. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Занятость – основная причина выдачи документов

Основной причиной выдачи 87% документов стала занятость. По количеству полученных разрешений:

на втором месте граждане Марокко – 133 тысяч разрешений. Из них – 47% выдали в Испании;

также на той ступени и Индия – 131 тысяча разрешений. Из них – 19% в Германии.

На граждан этих стран приходилась более трети (35%) всех первых видов на жительство, которые выдали в 2019 году. Также были и другие причин выдачи документов, в частности:

► семья и образование – основные причины выдачи разрешений марокканцам (59%), китайцам (40%) и гражданам США (37%);

► статус беженца и дополнительная защита – преобладали у сирийцев (65%).

Основные причины выдачи разрешений / Инфографика Евростата

Виды гражданам, которые не входят в ЕС

В общем в 2019 году в Европейском Союзе выдали примерно 3 миллиона первых видов на жительство для граждан, которые не входят в ЕС. Это число выросло на 6% (или 163 тысячи) по сравнению с 2018 годом, продолжая тенденцию к росту, что наблюдается с 2013 года.

Отметим! В 2018 году гражданам Украины выдали 527 тысяч видов на жительство, из которых почти 78,5% выдала Польша, 5,1% – Чехия, 4,1% – Венгрия.

Рост общего количества первых видов на жительство в основном был обусловлен увеличением количества первых разрешений, выданных по причине трудоустройства (рост на 214 тысяч или 22%):