Четвертый год подряд: украинцы получили больше всех разрешений на проживание в странах ЕС
В 2019 году первые виды на жительство в странах-членах ЕС получили 757 тысяч украинцев. Это делает их самой большой группой среди всех получателей.
Почти 4 из 5 разрешений украинцам выдала Польша. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
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Занятость – основная причина выдачи документов
Основной причиной выдачи 87% документов стала занятость. По количеству полученных разрешений:
- на втором месте граждане Марокко – 133 тысяч разрешений. Из них – 47% выдали в Испании;
- также на той ступени и Индия – 131 тысяча разрешений. Из них – 19% в Германии.
На граждан этих стран приходилась более трети (35%) всех первых видов на жительство, которые выдали в 2019 году. Также были и другие причин выдачи документов, в частности:
► семья и образование – основные причины выдачи разрешений марокканцам (59%), китайцам (40%) и гражданам США (37%);
► статус беженца и дополнительная защита – преобладали у сирийцев (65%).
Основные причины выдачи разрешений / Инфографика Евростата
Виды гражданам, которые не входят в ЕС
В общем в 2019 году в Европейском Союзе выдали примерно 3 миллиона первых видов на жительство для граждан, которые не входят в ЕС. Это число выросло на 6% (или 163 тысячи) по сравнению с 2018 годом, продолжая тенденцию к росту, что наблюдается с 2013 года.
Рост общего количества первых видов на жительство в основном был обусловлен увеличением количества первых разрешений, выданных по причине трудоустройства (рост на 214 тысяч или 22%):
- Польша выдала четверть всех первых разрешений на жительство – 724 тысячи или 25% от общего числа;
- Германия – 460 тысяч или 16%;
- Испания – 320 тысяч или 11%;
- Франция – 285 тысяч или 10%;
- Италия – 176 тысяч или 6%;
- Чехия – 117 тысяч или 4%.
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