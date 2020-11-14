Испанские правоохранители разоблачили банду, которая незаконно продавала оружие и отмывала полученные доходы. Среди членов преступной группировки, кроме местных жителей, были граждане Украины и Латвии.

В ходе спецопераций, которые прошли в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, задержали 7 человек, об этом сообщает пресс-служба Европола.

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Банда нелегально перевозила российское оружие и взрывчатку на коммерческих кораблях из Украины. Преимущественно в зоны конфликта в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Перевозки скрывали – их осуществляли на грузовых судах, которые транспортировали законно приобретенное оружие.

А через Средиземное море транспортировали даже тяжелое вооружение и танки. Правоохранители изъяли у подозреваемых имущество на примерно 10 миллионов евро. К разоблачению банды привели, в частности, конфликты между ее лидерами.

В Испании разоблачили преступную группировку с украинцами: видео EUROPOLtube

Испанская полиция вела расследование начиная с 2018 года. Там подчеркнули, что незаконная деятельность приносила членам группировки большие прибыли. Эти деньги они отмывали и инвестировали в легальный бизнес.

Справка. Европейское полицейское управление (Европол) – это учреждение правопорядка ЕС, оно собирает информацию по уголовным преступлениям.

Правоохранителям пришлось привлекать специалистов различных отраслей, в частности экономистов, военных экспертов и специалистов в сфере технологии и международных морских перевозок.