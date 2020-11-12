В Украине зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить карантин выходного дня. Ее автор считает, что введение такого ограничения не повлияет на распространение COVID-19, но будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.

По состоянию на утро 12 ноября петиция набрала уже 5 858 подписей из 25 тысяч необходимых. Соответствующее обращение опубликовали на сайте электронных петиций.

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О чем говорится в петиции

Карантин выходного дня повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию. Кроме того, он будет означать массовое увольнение десятков тысяч работников, в том числе среди незащищенных слоев населения, женщин и молодежи,

– отметила автор петиции Екатерина Егорова.

По ее словам, представители бизнеса требуют не вводить карантин выходного дня, а в случае введения – отменить. Также они хотят, чтобы правительство не ограничивало часы работы предпринимателей.

Кроме того, автор петиции требует, чтобы Кабмин проводил консультации с общественностью перед принятием карантина.

Карантин выходного дня: главное

Карантин выходного дня будет действовать уже 14 – 15 ноября с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Его ввели на 3 недели.

Согласно ограничениям, на выходных могут работать только аптеки, ветеринарные аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Крупные компании уже осудили введение такого карантина. В частности, "Планета кино" заявила, что ограничения привели к увольнению около 500 работников, а "Эпицентр" вообще отказался выполнять решение правительства.



Что предусматривает карантин в Украине / Инфографика 24 канала