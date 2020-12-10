Более 25% украинцев выступают против любых вариантов амнистии за преступления на Донбассе. Однако почти треть опрошенных до сих пор не сформировали мнение относительно ответственности за содеянное на востоке Украины.

Отношение к преступлениям на востоке Украины во время военного конфликта

Исследование проводили с 6 по 19 октября. Об этом сообщает Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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Кого должна касаться амнистия:

всех участников конфликта за все время – 4,5% опрошенных;

всех участников конфликта, но не за тяжкие преступления – 18,6%;

украинских военных или участников вооруженного конфликта, совершивших любые преступления за все время – 2,4%;

украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления – 8,4%;

всех участников вооруженного конфликта за все время – 2,8%;

всех участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления – 7,1%;

не поддерживаю никаких вариантов амнистии – 25,8%;

трудно сказать – 30,4%.

Согласно результатам исследования, количество украинцев, выступающих против применения пыток в отношении врагов, выросло почти на 2% по сравнению с 2018 годом. Однако в 2016 году таких людей было еще больше – 41%.

Отношение к пыткам врагов во время вооруженного конфликта (2020 год):

Нет, этого не позволяет закон – 38,6%.

Нет, это противоречит принципам гуманизма – 35,7%.

Да, цель оправдывает средства – 8,8%.

Да, потому что это адекватный ответ на действия врага – 6,6%.

Трудно сказать – 15,4%.

Отношение к амнистии за преступления на Донбассе / инфографика Фонда "Демократические инициативы"

Что известно об исследовании? Исследование было проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины" (финансируется Министерством иностранных дел Дании) с 6 по 19 октября. Методом личного интервью было опрошено 2002 респондента во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее идею об амнистии высказал Фокин

Отметим, что ранее идею всеобщей амнистии для боевиков, участвующих в войне на Донбассе, высказал бывший член делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин. По его мнению, иначе мира на востоке Украины не достичь. За такие высказывания, которые резко критиковали в обществе, Фокина уволили из Трехсторонней контактной группы.

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