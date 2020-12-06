Вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевская опубликовала на ютуб-канале цикл видеофильмов. Там есть свидетельства пострадавших от действий российских оккупантов на Донбассе и их родственников.

Записи видеосвидетельства граждан Украины осуществили при поддержке посольства Польши. Об этом сообщили на сайте Укринформ.

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Какие воспоминания уже обнародовали

На украинском языке с польскими субтитрами опубликовали показания бывшего директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина.

Более года он находился в плену у боевиков якобы из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами.

Воспоминания Валерия Недосекина: смотрите видео

Также опубликовали видеосвидетельство Изабеллы Пех. С 2018 года ее мать Елена находится в застенках боевиков "ДНР".

Воспоминания Изабеллы Пех: смотрите видео

Малгожата Госевская: что о ней известно