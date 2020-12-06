Проникновенные свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе: цикл видеофильмов
Вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевская опубликовала на ютуб-канале цикл видеофильмов. Там есть свидетельства пострадавших от действий российских оккупантов на Донбассе и их родственников.
Записи видеосвидетельства граждан Украины осуществили при поддержке посольства Польши. Об этом сообщили на сайте Укринформ.
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Какие воспоминания уже обнародовали
На украинском языке с польскими субтитрами опубликовали показания бывшего директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина.
Более года он находился в плену у боевиков якобы из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами.
Воспоминания Валерия Недосекина: смотрите видео
Также опубликовали видеосвидетельство Изабеллы Пех. С 2018 года ее мать Елена находится в застенках боевиков "ДНР".
Воспоминания Изабеллы Пех: смотрите видео
Малгожата Госевская: что о ней известно
- В 2014 году вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевская активно поддержала Революцию Достоинства. Долгое время она находилась среди протестующих в Киеве.
- В 2016 году она передала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях россиян, совершенных на Донбассе в 2014 году.
- Доклад составили на основе 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными.
- В них говорится о преступлениях (лишение свободы, физические и психологические пытки, убийства), к которым имели отношение русские.
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