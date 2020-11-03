Итальянский суд 3 ноября оправдал и освободил нацгвардейца Виталия Маркива. Украинцы восприняли эту новость с восторгом и пожелали украинской Фемиде такой же справедливости.

24 канал собрал реакции политиков и обычных украинцев на освобождение Виталия Маркива.

Важно Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Маркива – это победа справедливости. Украинский лидер поблагодарил всю команду, которая работала над освобождением нацгвардейца.

Я благодарю всех, кто вернул защитника Украины домой. Кто не просто работал, а реально бился – и за свободу Виталия Маркива, и за победу правды и справедливости. Эта новость придает всем нам силы и веру в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, которые до сих пор, к сожалению, незаконно находятся в плену или в тюрьме,

– подчеркнул Зеленский.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что "Украина своих не бросает".

Радуюсь, что мы в очередной раз доказали эту аксиому. Справедливость восстановлена. Спасибо всем, кто боролся. Скоро мы будем приветствовать нашего героя дома в Украине,

– написал Порошенко.

Сопредседатель партии "Европейская солидарность" надеется, что украинская Фемида будет брать пример с итальянской и незаконно осужденные патриоты, которые до сих пор остаются за решеткой, будут освобождены.

Сергей Стерненко

Активист Сергей Стерненко, который сейчас борется с украинским правосудием, подчеркнул, что новость об освобождении Маркива очень крутая. В то же время Стерненко подчеркнул, что сейчас это будут использовать для отбеливания Авакова.

Но он черт. И держит сам сейчас в заложниках другого ветерана Андрея Антоненко. Не забывайте об этом,

– отметил активист.

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Ирина Геращенко

Сопредседатель "Европейской Солидарности" поблагодарила всех, кто боролся за освобождение украинца.

"Украина своих не бросает, хорошо, когда это остается аксиомой", – добавила Геращенко.

Зорян Шкиряк

Советник главы МВД сказал, что Украина до последнего будет бороться за справедливость, полное оправдание и освобождение.



Шкиряк также опубликовал трогательное фото Маркива после освобождения / Фото с фейсбук-страницы Зоряна Шкиряка Михаил Жернаков Глава Фонда DEJURE Михаил Жернаков в фейсбуке написал: "Тот случай, когда итальянский суд больше украинский, чем украинский суд". Егор Чернев Член фракции "Слуга народа" Егор Чернев отметил, что к освобождению Виталия Маркива приложили много усилий. Мы боролись и верили, что справедливость восторжествует. Поздравляю всех причастных и желаю Виталию поскорее вернуться на Родину,

– написал он. Актуально Виталий Маркив уже 4 ноября вернется в Украину В чем обвиняли Виталия Маркива В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе еще в 2014 году.

нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе еще в 2014 году. Украина настаивала на непричастности украинца к преступлению. По информации следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.

к преступлению. По информации следствия, двое журналистов российско-террористических войск. 3 ноября Апелляционный суд Милана провел окончательное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали и освободили.

Известно, что оправдательный приговор суд огласил примерно в 21:00 по Киеву. До этого судьи некоторое время находились в совещательной комнате.

Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива: смотрите видео