Накануне Конституционный суд Украины принял скандальное решение. Им суд фактически разрешил врать в декларациях. В обществе сразу же прокатилась волна возмущения.

24 канал собрал мнения политиков, активистов и обычных украинцев о решении Конституционного суда.

Важно Суд разрешил врать в декларациях: реакция Офиса Президента

Ярослав Юрчишин

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин саркастически спросил о следующем шаге КСУ.

Что будет первым: отмена ОАСК декларации о независимости, или признание ее неконституционной в КСУ. Истцы будут те же самые: ОПЗЖ и "За майбутнє" Коломойского,

– написал Юрчишин в фейсбуке.

Виталий Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин напомнил о "пленках Вовка". Антикоррупционер отметил, что глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк еще раньше говорил о зависимости двух судов: КСУ и ОАСК.

Что известно о "пленках Вовка"? Ранее НАБУ обнародовало записи, на которых зафиксировали намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, троих судей и двоих экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились только после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично. Ранее НАБУ обнародовало записи, на которых зафиксировали намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, троих судей и двоих экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились только после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично.

Шабунин добавил, что искренность намерений президента "мы увидим уже в ближайшее время". Глава Центра противодействия коррупции вспомнил, что осенью 2019 года имел разговор с представителями Офиса Президента, в котором подробно описал этот сценарий. Однако, по словам Шабунина, ОП не воспользовался советами Центра противодействия коррупции.

Олег Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов подчеркнул, что уже давно надо перезагрузить состав Конституционного Суда и ОАСК, которые в открытую работают против государства и уничтожают антикоррупционные достижения.

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Егор Чернев

Член фракции "Слуга народа" Егор Чернев тоже выразил свое недовольство таким решением суда.

Фактически Коломойский вместе с ОПЗЖ идет ва-банк и пытается уничтожить все независимые антикоррупционные институты в государстве. Главная цель понятна – отвлечь от Украины ее западных партнеров, разрушить наше сотрудничество с МВФ и обезопасить себя от уголовного преследования в странах, которые являются нашими союзниками,

– написал Чернев.

Михаил Жернаков

Глава Фонда DEJURE Михаил Жернаков обратил внимание на то, что Офис Президента после ряда скандальных решений украинских судов "не ставит под сомнение независимость судебной власти".

Журналист Петр Шуклинов подчеркнул, что у судей КСУ был конфликт интересов при рассмотрении отмены антикоррупционной реформы.

Отныне депутаты и чиновники могут воровать не колеблясь. Специально дотянули до окончания дня голосования, чтобы не потерять голоса и дерибанить страну дальше. Продолжают реализовываться договор: вы получаете власть, а мы через суды делаем бизнес,

– объяснил Шуклинов.

Егор Соболев

Бывший нардеп Егор Соболев назвал судей "проститутками в мантиях". Он пояснил: "Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества и за неспособность его объяснить, е-декларирование не будет иметь смысла – коррупционеры просто не будут отчитываться, как в беззаботные для них времена Януковича".

Если этих проституток не остановить, следующими решениями они отменят Антикоррупционный суд, который начал отправлять таких оборотней в мантиях за решетку, и многострадальную люстрацию,

– написал Соболев.

Павел Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценил решение КС как большой шаг назад в евроинтеграции Украины.

Это просто вопрос, какую страну мы хотим строить и хотим ли строить. В контексте евроинтеграции это, конечно, большой шаг назад,

– сказал Климкин.

Он добавил, что для европейских партнеров Украины это решение стало неожиданностью и этот вопрос будет одним из ключевых в повестке дня переговоров Украины с партнерами.

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Ирина Геращенко

Сопредседатель "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко подчеркнула, что именно создание независимых антикоррупционных органов и введение е-декларирования было обязательным условием безвиза.

"Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще 2 дня назад "проголосовало" за пожизненное для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше из-за непрозрачного избрания конкурсной комиссии САП", – подытожила Геращенко.

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