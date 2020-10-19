Дарницкий суд Киева запретил распространение тиража книги Кипиани про известного украинского поэта, диссидента, переводчика и борца за Украину Василия Стуса. Истцом по делу был лидер ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

Как украинцы отреагировали на решение Дарницкого суда – читайте в материале 24 канала.

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Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал судебную систему в сегодняшнем виде раковой опухолью, которая угрожает выживанию Украины. Он напомнил, что Дарницкий райсуд Киева запретил распространение без разрешения Медведчука книги "Дело Василия Стуса" из-за того, что в книге якобы есть фразы, нарушающие честь и достоинство Медведчука.

Телеканалы Медведчука ежедневно выдают в эфир какое-то вымышленное обо мне дерьмо. Каждый день. Напомню, что ключевым защитником судебной опухоли является Высший совет правосудия и Владимир Зеленский. Судебная реформа последнего предоставляет чудовищам с ВСП еще больше полномочий. Сегодняшний украинский "суд" всегда будет защищать русскую агентуру и интересы олигархов и никогда – закон,

– отметил Шабунин.

В фейсбуке председатель Центра противодействия коррупции рассказал, что украинцы уже начали собирать подписи под петицией о ликвидации Окружного административного суда.

Литературовед и директор Музея Ивана Франко во Львове Богдан Тихолоз призвал приобрести и прочитать книгу Вахтанга Кипиани.

Бороться с книгами и запрещать их содержание – плохая примета. История всех предыдущих книгоборцев весьма поучительна. А Стус от этого не измельчает отнюдь,

– написал Тихолоз.

Экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефедов убежден, что именно решение Дарницкого суда доказывает, что Украине нужна судебная реформа.

Шоумен и политик Сергей Притула лаконично добавил, что "Стус – вечный", а "Медведчук – временное недоразумение в истории Украины".

"Вахтангу Кипиани в очередной раз благодарность за титанический труд и неустанную борьбу с кремлевским сателлитом и коммунистической шестеркой! Всем президентам Украины "искренняя благодарность" за формирование такой судебной системы, которая каждый раз умеет удивить пробивкой очередного дна", – написал Притула.

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Ирина Юрковская также призвала прочитать книгу "Дело Василия Стуса".

Вы пойдите и купите эту книгу, кто еще не имеет. Возьмите и прочитайте. Мы обязаны знать. Видите, как спустя столько лет их может пугать одна только память. Ее суды запретить не могут. Пока что,

– добавила она.

Украинский историк Владимир Вятрович отметил, что решение суда похоже на возвращение в СССР.

Back to USSR.

В Україні Стус знов під забороною.

Доведеться знов валити совок.

І ми це зробимо. pic.twitter.com/HZ21aBgw09 — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) October 19, 2020

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Марина Данилюк-Ярмолаева намекнула, что самиздат в Украине никто не отменял.

Когда думаешь, что цензура – это то, что Украина пережила, пережевала и выплюнула на свалку истории, – появляется вечный Медведчук и через суд запрещает книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса",

– заявила Данилюк-Ярмолаева.

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