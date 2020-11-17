Украинцы создали электробайк, которому нет равных в мире: видео
Команда медиапроекта Ukraїner совместно с Greencubator осуществила "зеленую экспедицию". Ее результатом станет серия историй об украинских бизнесах, внедряющих климатические инновации и уменьшающих выбросы парниковых газов в атмосферу.
Это компании, которые находят новейшие решения в отраслях строительства, транспорта, альтернативных источников энергии, сельского хозяйства и тому подобное. Героями первой истории стала украинская компания Delfast, пишет Ukrаїner.
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Delfast создала электробайк, который может проехать на одном заряде батареи дольше, чем любой другой в мире. Они работают с международными клиентами и разрабатывают новые модели не только для развлечений, но и для профессионального использования.
Основатель компании Даниил Тонкопий подчеркнул, что 99% электробайков используют для развлечения: чтобы покупатель на выходных поехал в парк или в магазин.
Их цель – больше фановая, это игрушка. А мы превратили электробайки в действительно профессиональный транспорт, который может ездить целый день,
- заметил он.
Компания Delfast заработала в Украине с 2014 года как служба доставки. С выбором транспорта сразу возникли проблемы, поэтому было решено создать свои электробайки, над разработкой которых работали украинские инженеры.
Со временем они сделали невозможное – велосипед, который может проехать на одном заряде 370 километров. И продемонстрировали это, установив мировой рекорд.
Сколько могут проехать за раз электробайки Delfast / Иллюстрация Ukrаїner
Благодаря своим электровелосипедам компания Delfast уже сократила выбросы СО2 в атмосферу на более миллиона тонн (по состоянию на 2020 год), и эта цифра продолжает расти с каждым днем.
"Я рад, что человечество опомнилось и от бензинового транспорта начало переходить к электрическому – более экологичному и чистому", – отметил Тонкопий.
Узнайте больше о компании Delfast: видео Ukrаїner
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