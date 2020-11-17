Команда медиапроекта Ukraїner совместно с Greencubator осуществила "зеленую экспедицию". Ее результатом станет серия историй об украинских бизнесах, внедряющих климатические инновации и уменьшающих выбросы парниковых газов в атмосферу.

Это компании, которые находят новейшие решения в отраслях строительства, транспорта, альтернативных источников энергии, сельского хозяйства и тому подобное. Героями первой истории стала украинская компания Delfast, пишет Ukrаїner.

Стоящее Украинская компания создала трехколесный электробайк с прицепом: видео, цена

Delfast создала электробайк, который может проехать на одном заряде батареи дольше, чем любой другой в мире. Они работают с международными клиентами и разрабатывают новые модели не только для развлечений, но и для профессионального использования.

Основатель компании Даниил Тонкопий подчеркнул, что 99% электробайков используют для развлечения: чтобы покупатель на выходных поехал в парк или в магазин.

Их цель – больше фановая, это игрушка. А мы превратили электробайки в действительно профессиональный транспорт, который может ездить целый день,

- заметил он.

Компания Delfast заработала в Украине с 2014 года как служба доставки. С выбором транспорта сразу возникли проблемы, поэтому было решено создать свои электробайки, над разработкой которых работали украинские инженеры.

Со временем они сделали невозможное – велосипед, который может проехать на одном заряде 370 километров. И продемонстрировали это, установив мировой рекорд.



Сколько могут проехать за раз электробайки Delfast / Иллюстрация Ukrаїner

Благодаря своим электровелосипедам компания Delfast уже сократила выбросы СО2 в атмосферу на более миллиона тонн (по состоянию на 2020 год), и эта цифра продолжает расти с каждым днем.

"Я рад, что человечество опомнилось и от бензинового транспорта начало переходить к электрическому – более экологичному и чистому", – отметил Тонкопий.

Узнайте больше о компании Delfast: видео Ukrаїner

Справка. Все герои историй "Зеленой экспедиции" являются победителями программы "Климатические инновационные ваучеры", которую реализует ЕБРР в рамках проекта FINTECC при финансовой поддержке ЕС.