В офисе Президента поздравили украинских защитников с их праздником. В поздравлении отметили, что защита Украины от порабощения стало всенародным делом с 2014 года.

С 2014 года все стало иным, – ОПУ

Именно вооруженная агрессия России против Украины заставила забыть о легкомысленном отношении к защите государства. Говорится в заявлении, обнародованном на сайте Офисе Президента.

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В 2014 году все стало иначе. Герои стали героями, а враги – врагами. И мы наконец поняли, что такое быть настоящим защитником страны, когда каждый день приходится менять свою личную жизнь на возможность счастливой жизни всей Украины,

– сказали в ОПУ.

В Офисе Президента поблагодарили каждом защитнику

Подвиги всех, кто отдал жизнь за украинскую независимость, должны помнить все грядущие поколения. В офисе Президента поблагодарили каждого, кто выполняет свой долг с честью.

"Украинцы так долго и с такой болью шли к своей государственности, что теперь точно не будут отступать. Сколько бы кто-то ни разрывал наше общество спекуляциями, как бы ни игрался с человеческими эмоциями и чем бы ни угрожал государству за столом переговоров", – отметили в офисе Президента.

Военных с Днем защитника поздравил президент

Отметим, что всех украинских защитников поздравил 14 октября с праздником и глава государства Владимир Зеленский. Президент почтил погибших воинов у Стены памяти на Михайловской площади. Также Зеленский посетил церемонию принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Богуна.

Обратите внимание! 14 октября в Украине отмечают День защитника, а также годовщину создания УПА, День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.