Украинцы так долго шли к государственности, что теперь точно не отступят, – ОПУ ко Дню защитника
В офисе Президента поздравили украинских защитников с их праздником. В поздравлении отметили, что защита Украины от порабощения стало всенародным делом с 2014 года.
С 2014 года все стало иным, – ОПУ
Именно вооруженная агрессия России против Украины заставила забыть о легкомысленном отношении к защите государства. Говорится в заявлении, обнародованном на сайте Офисе Президента.
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В 2014 году все стало иначе. Герои стали героями, а враги – врагами. И мы наконец поняли, что такое быть настоящим защитником страны, когда каждый день приходится менять свою личную жизнь на возможность счастливой жизни всей Украины,
– сказали в ОПУ.
В Офисе Президента поблагодарили каждом защитнику
Подвиги всех, кто отдал жизнь за украинскую независимость, должны помнить все грядущие поколения. В офисе Президента поблагодарили каждого, кто выполняет свой долг с честью.
"Украинцы так долго и с такой болью шли к своей государственности, что теперь точно не будут отступать. Сколько бы кто-то ни разрывал наше общество спекуляциями, как бы ни игрался с человеческими эмоциями и чем бы ни угрожал государству за столом переговоров", – отметили в офисе Президента.
Военных с Днем защитника поздравил президент
Отметим, что всех украинских защитников поздравил 14 октября с праздником и глава государства Владимир Зеленский. Президент почтил погибших воинов у Стены памяти на Михайловской площади. Также Зеленский посетил церемонию принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Богуна.