Мировой рейтинг EF EPI, который с 2011 года определяет место стран по уровню знания английского языка, представил результаты за 2020 год.

Украинцы улучшили знание английского

В этом году Украина поднялась на пять ступеней выше, с 49-го на 44-е место. Таким образом, Украина вышла из группы Низкого уровня владения английским языком и перешла в группу стран Среднего уровня.

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Украина расположилась в нижней части списка среди таких стран как:

42. Куба;

43. Афганистан;

44. Украина;

45. Макао, Китай;

46. Боливия.

Средний уровень, по словам создателей рейтинга, позволяет вести переговоры, понимать тексты песен и писать рабочие электронные письма на знакомые темы.

Географические соседи Украины заняли в рейтинге позиции в группе Высокого уровня: Венгрия – 14-я, Польша – 16-я, Румыния – 17-я, Чехия – 19-я.

Второй год подряд рейтинг возглавляют Нидерланды. Соседние скандинавские страны также продолжают лидировать: Дания – вторая, Финляндия – третья, Швеция – четвертая, Норвегия – пятая.

Позиция Украины в рейтинге EF EPI в разные годы.

Влияние карантина на изучение английского

"Нашей стране еще есть куда развиваться, но переход в группу с лучшим знанием английского вдохновляет. Мировой индекс EF EPI измеряет уровень знаний тех, кто сам желает пройти этот тест. Средний возраст участников опроса – 23 года, таким образом, это во многом рейтинг молодежи, следовательно, будущего нашего общества, – говорит Максим Сундалов, соучредитель и руководитель онлайн-школы английского языка EnglishDom.

Также он зазаначае, что подобная тенденция к улучшению уровня стала заметнее и на онлайн-платформе EnglishDom. В частности, в прошлом году на уровне Starter, то есть вообще без знаний пришли учиться 19% студентов, в этом году таких всего – 12%. В то же время доля студентов с уровнем Pre-Intermediate выросла до 32%.

Мы видим улучшение словарного запаса студентов. Думаю, этому способствует мода на изучение слов с помощью приложений для смартфонов. Наши преподаватели также заметили, что украинцы стали увереннее читать тексты на английском, хотя восприятие на слух и разговор еще даются сложно. Важно, что для молодого поколения английский – уже не искусственный язык учебника, а живой язык сериала или компьютерной игры, в которую играют вместе с иностранными онлайн-друзьями, – добавляет Сундалов.

По данным опроса студентов EnglishDom, главными стимулами в изучении языка стали профессиональное развитие и путешествия.Однако с переходом на самоизоляцию и закрытием границ, у людей освободилось больше времени и они, как показывает статистика, стали вдвое больше заниматься английским онлайн. Карантин сместил жизни в интернет и сделал наш мир общим для людей из разных стран.

Методология EF EPI

Рейтинг основывается на результатах тестирования 2,2 миллиона взрослых людей в 100 странах и регионах.

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Организаторы отмечают, что участники тестирования сами выбрали участие в исследовании, поэтому нельзя гарантировать репрезентативность выборки. Однако для мошенничества с завышением нет причин, ведь результаты предоставляются исключительно для личного пользования.