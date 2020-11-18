Точной даты получения Украиной очередного транша от Международного валютного фонда пока нет. В "Слуге народа" надеялись получить транш в декабре. Однако это было до скандального решения Конституционного Суда Украины.

Жесткая позиция МВФ – категорична и он ее не изменит. Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Украинцы страдают

По его словам, вопрос заключается в том, не сколько Украина протянет без транша, а как. Самый оптимистичный сценарий, когда он будет – это 3 – 4 месяца.

Несмотря на то, что у нас умирает много людей, мы не вводим жесткий локдаун. Мы имитируем борьбу с коронавирусом, потому что в государстве нет денег. Украинцы умирают из-за того, что разорвано сотрудничество с МВФ,

– отметил Фурса.

Зеленский – некомпетентен

Эксперт заверил, что слова Зеленского о том, что все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены – ложь. Это показывает некомпетентность президента в том, как работает сотрудничество с фондом.

"Изначально задумывалось, что Украина должна получить первый транш еще летом. Украина должна была выполнить определенный объем задач до 30 июня. Но Зеленский опоздал на пол года", – сказал Фурса.

Украине нужно начать миссию

По мнению банкира, прежде всего, Украине нужно начать миссию. Это – сигнал, что государство вернулось к сотрудничеству.

Нам МВФ нужен не только как деньги. Нам МВФ нужен как знак для всех, что Украина – адекватное государство. Ведь к сотрудничеству с фондом привязано финансирование с Европейским Союзом, Всемирным банком и инвесторами,

– подтвердил эксперт.

Также он добавил, что если Украина дойдет до печати средств, то ее ждет существенная девальвация и инфляция.

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