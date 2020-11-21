В Киеве 21 ноября 2013 года сотни людей вышли на мирную акцию протеста на Майдан Независимости. Население выразило несогласие с решением тогдашней власти об отмене подготовки соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Именно тогда началась Революция Достоинства.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. О том, как украинцы вспоминают события на Майдане, пишет 24 канал.

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Революция началась с поста в фейсбуке

Людей на Майдане Независимости 7 лет назад собрал журналист Мустафа Найем. В ответ на решение правительства Азарова он написал пост в фейсбуке: "Встречаемся в 22:30 под монументом независимости. Одевайтесь тепло, берите зонты, чай, кофе, хорошее настроение и друзей". Вскоре на Майдане собралось около 1,5 тысячи человек.

Теперь журналист говорит, что даже зная о всех потерях, все равно бы написал такой пост.

Революции не начинаются с одного поста в фейсбуке, за ним – неслышное отчаяние миллионов. Но каждый раз, когда спрашивают, написал бы ли я сегодня тот же пост, отвечаю – да, я бы написал,

– признался Найем.

По его словам, если бы украинцы не вышли на протест в 2013 году, то сейчас потерь было бы больше: "Мы могли бы потерять еще больше, еще одно поколение и надежду на иное будущее".

Власти запретили акции протеста

Тогдашняя власть моментально отреагировала на протест украинцев. Окружной админсуд Киева запретил во время проведения мирных массовых акций устанавливать палатки и киоски в центре города с 22 ноября.

Уже на следующий день на митинге в Киеве собралось около 5 тысяч человек. Акции протеста вспыхнули почти во всех крупных городах Украины.

Революция Достоинства в Украине / Фото "РБК-Украина"

Бывший пленник, украинский режиссер Олег Сенцов, на своей странице в фейсбуке поделился своими воспоминаниями о Революцию Достоинства. Он отметил, что именно 21 ноября 2013 года в Украине началась новая эпоха.

Через 3 месяца мы думали, что победили, и кровью Небесной Сотни заплатили за свою свободу. Но потом был Крым, Донбасс и еще тысячи погибших. Через 7 лет наше трудное движение в Европу замедлилось. Кто-то устал от борьбы, а кто-то ее и не начинал,

– написал Сенцов.

Люди требовали отставки Азарова и Януковича

24 ноября на Майдане уже собрались около 150 тысяч человек. Они требовали от правительства подписать соглашение с ЕС и отставки премьер-министра Николая Азарова и президента Януковича.

В то же время "Партия регионов" собрала других так называемых митингующих на Европейской площади, чтобы показать, что якобы есть люди, которые поддерживают президента.

29 ноября украинские студенты организовали "живую евроцепь" между Киевом и Перемышлем. Ее протяженность составила 625 километров.



Живая цепь в Украине 29 ноября / Фото Укринформ

По словам телеведущей Татьяны Поповой, геополитический переворот в стране сделал именно экс-президент-беглец Виктор Янукович, а не протестующие на Майдане.

Когда иностранцы спрашивают, что произошло 7 лет назад, отвечаю, что у нас был президент, который пообещал Украине Евросоюз. Большинство населения поддержало эту идею. Но в один день президент передумал. Начались многодневные протесты,

– отметила Попова.

"Беркут" жестоко разогнал студентов

В ночь на 30 ноября 2013 года на Майдан Независимости грузовики начали свозить элементы новогодней елки. Тогда же спецподразделение "Беркут" окружило людей, которые мирно протестовали и пели песни.

Милиция жестоко избивала активистов дубинками. Она не останавливались даже тогда, когда люди падали на землю. Из-за этого пострадали по меньшей мере 80 человек.

"Беркут" жестоко разгоняет мирных людей на Майдане: смотрите видео

Избиение студентов на Майдане / Фото 24 канала

В День Достоинства и Свободы революцию вспомнил и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Митрополит ПЦУ Епифаний заметил, что украинцы вольны творить собственное будущее. Недаром именно под таким лозунгом отмечают День Свободы и Достоинства в нашем государстве.

Сегодня вспомним все, чего мы достигли и нет. Не забудем поблагодарить наших защитников, которые и в эти минуты защищают нас от российского агрессора, а также – наших новейших Героев,

– сказал Епифаний.

События на Банковой 1 декабря

1 декабря состоялся один из самых масштабных митингов в Киеве. В нем приняли участие около полумиллиона человек. Тогда в столицу приехали иностранные журналисты и политики. В здании Киевской администрации и Доме профсоюзов митингующие устроили Штаб национального сопротивления.

Часть участников акции начала штурм Администрации президента. Кроме кулаков и палок люди использовали булыжники и даже трактор, которым пытались прорвать границы силовиков.



Митинг на Майдане Независимости 1 декабря / Фото Shutterstock

Люди штурмовали Администрацию президента: видео

Игорь Шолтис рассказал, что во время Революции Достоинства ему было 17 лет. Тогда, чтобы присоединиться к протесту, он солгал родителям, что поехал с одногруппниками отдыхать в Карпаты.

Языковел Арина Демская заметила, что жизнь без достоинства и свободы – только существование.

У кого есть отвага жить, то до последней минуты будет защищать достоинство и свободу, потому что это и есть воздух свободного человека,

– подчеркнула Демская.

Михайловский собор непрерывно бил в колокола

В ночь на 11 декабря "Беркут" пытался разогнать протестующих на Майдане. Тогда Михайловский Златоверхий собор непрерывно бил в колокола, поэтому люди сбегались со всего Киева.

Местом противостояния была баррикада на улице Институтской, а после ее разрушения "Беркутом" – Европейская площадь. Через некоторое время протестующие оттеснили милицию.

Смотрите видео штурма баррикад на Майдане в Киеве:

В новогоднюю ночь на Майдане тысячи людей в полночь спели Гимн Украины, держа в руках фонарики и мобильные телефоны.

Гимн Украины в новогоднюю ночь на Майдане: смотрите видео

Активист Сергей Стерненко в день Достоинства и Свободы на своей странице в фейсбуке поздравил всех с праздником.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что достоинство и свобода – для украинцев не просто слова.

Можно ли представить мать, которая молчит, когда ее ребенка бьют? Конечно, нет. Не промолчали и украинцы в 2004 году, когда отстаивали свое избирательное право. Не промолчали они и в ноябре 2013 года, когда стали на защиту прав и свобод человека,

– сказала Денисова.

"Диктаторские" законы 16 января

Верховная Рада приняла пакет законов, которые впоследствии назвали "диктаторскими". Они касались ограничения свобод граждан. Из-за этого противостояние на Майдане из мирного переросло в силовое.

Столкновения продолжались всю ночь. Митингующие бросали в милицию булыжники и "коктейли Молотова". А беркутовцы использовали шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Столкновения на Майдане после подписания "диктаторских" законов / Фото "Википедии"

За сутки 19 – 20 января на улице Грушевского около 1400 человек получили различные травмы.

Обратите внимание! 22 января на Майдане погибли первые активисты – армянин Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. Кроме того, тяжелые травмы получил Роман Сеник из Львовщины. Мужчина скончался в больнице 25 января.

Азаров подал в отставку

28 января премьер Азаров подал в отставку, а Рада аннулировала 9 марта 12 "диктаторских" законов.

18 февраля нардепы должны были рассмотреть изменения в Конституцию. Однако канцелярия парламента отказалась принимать проект – столкновения на Майдане возобновились. В течение суток беркутовцы из огнестрельного оружия убили более 20 человек. Снайперы открыли прицельный огонь по протестующим.



События на Майдане 18 февраля / Фото Getty Images

Всего в течение 18 – 21 февраля на Майдане погибли более 100 человек, которых впоследствии назвали Небесной сотни.

21 февраля президент Янукович сбежал из Украины. Через 2 дня Рада приняла постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины". Выборы назначили на 25 мая 2014 года.

С тех пор прошло 7 лет, но украинцы до сих пор ежегодно собираются на Майдане, чтобы почтить память погибших во время Революции Достоинства.

Свою борьбу украинцы не прекратили. Наши военные ежедневно в окопах на Донбассе защищают территорию страны от страны-агрессора России.