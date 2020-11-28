В Украине ежегодно в последнюю субботу ноября отмечают День памяти жертв Голодомора. Вечером 28 ноября тысячи украинцев зажгли символические свечи у окон своих домов.

В 16: 00 по всей Украине состоялась акция "Зажги Свечу памяти". Кроме того, украинцы почтили жертв сталинского террора минутой молчания. Об этом сообщает 24 канал.

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Отметим, в 2020 году отмечают уже 87 годовщину трагедии. Память жертв Голодомора на государственном уровне в Украине чтят с 1993 года.

В этот день в городах опускают государственные флаги и ограничивают проведение развлекательных мероприятий.

Украинцы зажгли свечи в день памяти жертв Голодомора / Фото Анны Дзины для 24 канала



В окнах квартир горят памятные свечи / Фото Софии Минджосы для 24 канала



В Украине в 16:00 люди зажгли символические свечи / Фото Натальи Боднар для 24 канала



В окне дома горит свеча памяти жертв Голодомора / Фото Анны Дзины для 24 канала

Украинцы зажгли свечи в память о погибших от Голодомора / Фото 24 канал, социальные сети

День памяти жертв Голодомора: главное