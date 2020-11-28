Украинцы зажгли свечи в память о жертвах Голодомора: фото
В Украине ежегодно в последнюю субботу ноября отмечают День памяти жертв Голодомора. Вечером 28 ноября тысячи украинцев зажгли символические свечи у окон своих домов.
В 16: 00 по всей Украине состоялась акция "Зажги Свечу памяти". Кроме того, украинцы почтили жертв сталинского террора минутой молчания. Об этом сообщает 24 канал.
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Отметим, в 2020 году отмечают уже 87 годовщину трагедии. Память жертв Голодомора на государственном уровне в Украине чтят с 1993 года.
В этот день в городах опускают государственные флаги и ограничивают проведение развлекательных мероприятий.
Украинцы зажгли свечи в день памяти жертв Голодомора / Фото Анны Дзины для 24 канала
В окнах квартир горят памятные свечи / Фото Софии Минджосы для 24 канала
В Украине в 16:00 люди зажгли символические свечи / Фото Натальи Боднар для 24 канала
В окне дома горит свеча памяти жертв Голодомора / Фото Анны Дзины для 24 канала
Украинцы зажгли свечи в память о погибших от Голодомора / Фото 24 канал, социальные сети
День памяти жертв Голодомора: главное
- В четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв трех голодоморов – Голодомора 1932 – 1933 годов и массовых Голодов 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов. В 2020 году – это 28 ноября.
- Президент Владимир Зеленский 28 ноября поручил правительству выделить деньги на завершение строительства музея Голодомора.
- Возле посольства России в Киеве активисты "Национального корпуса" устроили акцию протеста. Они вышли с плакатами "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас " и тому подобное.
- На территории музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве состоялась панихида. Ее возглавил руководитель Православной церкви Епифаний.
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