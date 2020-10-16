Синоптики предупредили, что в Украину 17 октября придет непогода. Кроме ливней и мокрого снега, ожидают также шквальные порывы ветра. А в Киеве даже объявили первый уровень опасности.

17 октября в Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, прогнозируют сильные ливни. Непогода не обойдет и столицу. Так, в Киеве и области днем ​​будет сильный дождь и порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В пресс-службе КГГА даже сообщили об объявлении первого уровня опасности. 17 октября в столице будет дежурить спецтехника "Киевавтодора".

Что делать в случае непогоды

Если сильный дождь застал вас на улице, специалисты советуют по возможности обходить большие деревья. Не стоит парковать рядом с ними автомобили – ветви могут представлять большую опасность. Если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля, то сначала нужно снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации.

Кроме того, в ближайшие дни в стране ожидается понижение температуры. Однако уже в воскресенье, 18 октября, погода немного улучшится и осадков почти не будет.



Украину ожидает непогода / Фото Укргидрометцентра

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