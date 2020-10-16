Украину ожидает непогода: в Киеве объявили первый уровень опасности
Синоптики предупредили, что в Украину 17 октября придет непогода. Кроме ливней и мокрого снега, ожидают также шквальные порывы ветра. А в Киеве даже объявили первый уровень опасности.
17 октября в Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Важно В Украину идет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни
В то же время в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, прогнозируют сильные ливни. Непогода не обойдет и столицу. Так, в Киеве и области днем будет сильный дождь и порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
В пресс-службе КГГА даже сообщили об объявлении первого уровня опасности. 17 октября в столице будет дежурить спецтехника "Киевавтодора".
Что делать в случае непогоды
- Если сильный дождь застал вас на улице, специалисты советуют по возможности обходить большие деревья.
- Не стоит парковать рядом с ними автомобили – ветви могут представлять большую опасность.
- Если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля, то сначала нужно снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации.
Кроме того, в ближайшие дни в стране ожидается понижение температуры. Однако уже в воскресенье, 18 октября, погода немного улучшится и осадков почти не будет.
Украину ожидает непогода / Фото Укргидрометцентра
Какой будет погода в октябре: прогноз синоптика
- Синоптики заявили, что погода в Украине до конца осени будет несколько аномальной из-за передвижения сезонов. К примеру, в сентябре 2020 года преобладали именно летние температуры.
- Похолодание осенью 2020 года будет плавным. Осадки до конца октября также будут в пределах нормы.
- Теплее всего в октябре будет на Юге и Закарпатье. На других территориях температура медленно, но верно, будет опускаться.