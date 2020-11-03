Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о выплата пособия на организацию бизнеса безработным. За документ проголосовали 295 народных депутатов.

К соответствующим выплатам уполномочили Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Рада одобрила закон о дистанционной работе за основу: что он предусматривает

Документ вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в госбюджет на 2020 год". В то же время в документе прописали возможность за счет средств фондов финансировать выплачивание пособия по безработице. Это касается организации безработным предпринимательской деятельности.

Какие выплаты осуществляют фонды

Кроме этого, на случай безработицы фонды осуществляют страховые выплаты утраченного заработка или его части. Это зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности работника в случае, если он пострадал от профессионального заболевания или несчастного случая на производстве. Также фонды осуществляют: