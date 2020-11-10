В "Слуге народа" считают, что в Украине есть смысл ввести на две недели полный локдаун и компенсировать бизнесу потери. Это лучше, чем "половинчатый режим", который ставит предпринимателей в неравные условия.

Возможность введения в стране тотального карантина прокомментировала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия,

- заявила Кравчук.

Она высказалась относительно условий введения карантина выходного дня:

если супермаркеты будут работать, то это, во-первых, несправедливо, во-вторых, с большим количеством посетителей будет больший шанс заразиться коронавирусом;

будут работать, то это, во-первых, несправедливо, во-вторых, с большим количеством посетителей будет больший шанс заразиться коронавирусом; будет работать транспорт, что тоже увеличивает вероятность подхватить недуг, ведь люди носят маски, нарушая рекомендации.

По словам Кравчук, она пытается уменьшить социальные контакты, поэтому выдержит карантин выходного дня. "Но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и здесь другая картина", – добавила нардеп.

Она уточнила, что кафе и рестораны 2/3 своей выручки получают именно на выходные, а учреждения культуры – половину.

По предварительному постановлению, карантин выходного дня начинается с полуночи субботы. "То есть в пятницу вблизи магазинов будет двойная нагрузка", – заявила "слуга народа". Ведь люди после работы будут делать то, что они планировали на субботу и воскресенье.

Обратите внимание! Ранее мнение о целесообразности введения локдауна с условием поддержки бизнеса высказал и бывший министр экономики Тимофей Милованов.

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