В Украине есть смысл ввести полный локдаун на 2 недели, – депутат Кравчук
В "Слуге народа" считают, что в Украине есть смысл ввести на две недели полный локдаун и компенсировать бизнесу потери. Это лучше, чем "половинчатый режим", который ставит предпринимателей в неравные условия.
Возможность введения в стране тотального карантина прокомментировала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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Есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия,
- заявила Кравчук.
Она высказалась относительно условий введения карантина выходного дня:
- если супермаркеты будут работать, то это, во-первых, несправедливо, во-вторых, с большим количеством посетителей будет больший шанс заразиться коронавирусом;
- будет работать транспорт, что тоже увеличивает вероятность подхватить недуг, ведь люди носят маски, нарушая рекомендации.
По словам Кравчук, она пытается уменьшить социальные контакты, поэтому выдержит карантин выходного дня. "Но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и здесь другая картина", – добавила нардеп.
Она уточнила, что кафе и рестораны 2/3 своей выручки получают именно на выходные, а учреждения культуры – половину.
По предварительному постановлению, карантин выходного дня начинается с полуночи субботы. "То есть в пятницу вблизи магазинов будет двойная нагрузка", – заявила "слуга народа". Ведь люди после работы будут делать то, что они планировали на субботу и воскресенье.
Карантин выходного дня: что известно
- В Минздраве считают, что Украине сложно будет экономически пережить жесткий локдаун. При этом там предлагают карантин выходного дня.
- В субботу и воскресенье хотят разрешить работать только продуктовым магазинам, транспорту, аптекам и заправкам.
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