Глава Укроборонпрома Игорь Фоменко заявил, что в Украине фактически нет боеприпасной отрасли. Ее нужно создавать с самого начала. Ведь пока ни один завод не может организовать полный цикл производства боеприпасов.

Ситуацию с производством боеприпасов в Украине глава Укроборонпрома Игорь Фоменко прокомментировал в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, покупают сейчас все, начиная от мелких и до крупных калибров. Иногда используют и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых срок эксплуатации заканчивается. Они теряют свои характеристики за время пребывания на складах.

Фоменко подчеркнул, что ни один украинский завод не сможет организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие годы.

Полного цикла производства нет. В рамках Укроборонпрома проектов по производству боеприпасов малого калибра также нет,

– отметил глава концерна.

Он также добавил, что сейчас проходят учения и есть необходимость пополнения складских запасов. "Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", – подытожил Фоменко. В качестве примера он назвал конструкторское бюро "Луч".

Обратите внимание! Ранее Укроборонпром заявил о сворачивании реформы оборонно-промышленного комплекса Украины. Концерн обвинил Министерство стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в их хозяйственную деятельность. Зато в министерстве ответили, что это Укроборонпром пытается сорвать реализацию задач, определенных президентом.