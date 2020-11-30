В Украине нет полного цикла производства боеприпасов, – Укроборонпром
Глава Укроборонпрома Игорь Фоменко заявил, что в Украине фактически нет боеприпасной отрасли. Ее нужно создавать с самого начала. Ведь пока ни один завод не может организовать полный цикл производства боеприпасов.
Ситуацию с производством боеприпасов в Украине глава Укроборонпрома Игорь Фоменко прокомментировал в интервью "РБК-Украина".
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По его словам, покупают сейчас все, начиная от мелких и до крупных калибров. Иногда используют и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых срок эксплуатации заканчивается. Они теряют свои характеристики за время пребывания на складах.
Фоменко подчеркнул, что ни один украинский завод не сможет организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие годы.
Полного цикла производства нет. В рамках Укроборонпрома проектов по производству боеприпасов малого калибра также нет,
– отметил глава концерна.
Он также добавил, что сейчас проходят учения и есть необходимость пополнения складских запасов. "Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", – подытожил Фоменко. В качестве примера он назвал конструкторское бюро "Луч".
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