СБУ предотвратила попытку создания в Украине ячейки международной неонацистской группировки, причастной к преступлениям на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств в разных странах мира.

Служба безопасности Украины задержала двух иностранцев, которые приехали в Украину с преступной целью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Эти иностранцы в Украине (в Киеве, Харькове и Львове) вербовали людей для организации экстремистских мероприятий.

Они даже сделали видео, в котором "рекламировали" идеи неонацизма и призывали совершать тяжкие преступления – среди которых убийства и теракты. Это видео злоумышленники распространяли в соцсетях.



Скриншот видео террористов / Фото СБУ

Следствие установило, что задержанные пытались поступить в одно из украинских военных подразделений – чтобы получить боевой опыт и затем использовать его в преступной деятельности.

Все попытки международных экстремистов создать свой "филиал" в Украине задокументированы правоохранителями.

Как накажут задержанных: поскольку это иностранцы, то их принудительно вернут в страну происхождения и запретят въезд в Украину на три года.

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Напомним, в июне 2020 года СБУ уже выявляла в Украине (тоже в Киеве и Харькове) неонацистскую радикальную организацию , которую, к слову, возглавлял гражданин России.