В Украине ежегодно увеличивается количество аварий с участием такси. Недавний несчастный случай в столице, когда водитель Uber, вероятно заснул за рулем, сбил 3 пешеходов, 3 из которых не выжили, очередное подтверждение печальной статистики. В украинском законодательстве нет закона об урегулировании рынка услуг такси. В Министерстве инфраструктуры уже разработали соответствующий законопроект.

На оплату услуг такси украинцы ежегодно тратят около 40 миллиардов гривен и почти вся эта сумма проходит мимо экономики, ведь налоги не платят ни водители, ни службы такси. В результате бюджеты ежегодно недополучают около 4 миллиардов. Больше об этом – в материале журналистов 24 канала.

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По словам председателя Ассоциации ответственных перевозчиков, на сегодня основная задача государства – легализовать водителей. 98% водителей, это более 200 тысяч человек, работающих в Украине, должны каким-либо образом стать легальными.

Мининфраструктуры разработало законопроект, который поможет вывести такси из тени

Работников такси даже больше, чем врачей в медицинской сфере. И в Министерстве инфраструктуры уже разработали законопроект, призванный вывести такси из тени.

В ведомстве отметили, что это не является простым делом. Очевидно должна быть упрощена система регистрации через патент.

Понятно, что это не те люди, которые постоянно занимаются этим как профессиональной деятельностью и работают. Это не всегда даже самозанятые ФОПы. Это может быть студент, который периодически предоставляет эту услугу,

– пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также чиновники предлагают обязать таксистов проходить обязательный техконтроль авто и ежегодный медицинский осмотр.

Отношение таксистов к такому нововведению

Центральный автовокзал в Киеве – Мекка для таксистов. Здесь они всегда могут найти себе работу. Журналисты поинтересовались, а как водители относятся к легализации рынка, на котором те работают.

Один из таксистов Дмитрий отметил, что не против легализации, если это будет выполнено правильно.

Сейчас есть 2 лагеря: таксисты с лицензией и без нее.

►Нелицензированные водители отказались давать комментарии журналистам.

► Вместо этого узаконенные перевозчики убеждены, что без должного контроля порядка не будет ни на дорогах, ни на самом рынке такси.

"3 большие проблемы в Киеве – Uber, Bolt, Uklon. Это те люди, которые приезжают, садятся за руль, проедут несколько суток – и все, они уже профессионалы", – пожаловался таксист Дмитрий.

В Мининфраструктуры планируют мотивировать лицензированных таксистов

В Министерстве уверяют, что с этой проблемой хорошо знакомы и сейчас ведут активные переговоры с представителями Uber, Bolt, Uklon.

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А чтобы поощрить лицензированных перевозчиков оставаться в белом сегменте рынка, им предложат разнообразные поощрения.

Мы хотим предоставить определенные преференции для лицензированных такси. Например, они смогут пользоваться без соответствующих штрафных санкций полосами для общественного транспорта. Делать под знаками "запрет остановки" стоянки, высаживать там пассажиров,

– рассказал Владислав Криклий.

К тому же еще одной причиной легализовать рынок такси является и незаметные вещи, на первый взгляд.

Председатель Ассоциации перевозчиков Александр Дьяченко отметил, что украинский рынок перевозок очень интересен для России.

Обратите внимание! Компания "Яндекс.Такси" не прекращала свою работу в Украине, она до сих пор продолжает работать. Кроме этого, получает доступ к персональным данным, к наличным средствам.

Эксперты убеждены, что не стоит ждать принятия законопроекта Верховной Радой раньше, чем весной 2021 года.

Но это будет только первым шагом, ведь нужно еще чтобы законопроект заработал. Впрочем, об опыте предыдущих лет, за последнее десятилетие ни один из подобных законопроектов в Украине воплотить не удалось. Сейчас у депутатов и чиновников есть возможность все изменить.