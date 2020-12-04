Украинцы стали больше доверять Министерству здравоохранения.

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", с июля уровень доверия к Министерству здравоохранения увеличился на 8%. Если в июле Минздраву доверяли 25% украинцев, то в ноябре – 33%.

Главе Минздрава Максиму Степанову доверяют 19% респондентов. Его рейтинг больше, чем у его предшественников. В частности, Ульяне Супрун не доверяют 67% опрошенных, доверяют – 15%, не знают ее – 12%. Бывших министров Илью Емца и Звездную Скалецкую не знает почти половина участников опроса, а доверяют им около 8-10% украинцев.

Наибольший уровень доверия среди украинцев имеет Всемирная организация здравоохранения и МЗ – соответственно 47% и 33%.

Что касается успеха в борьбе с коронавирусом, более 40% опрошенных считают, что он в значительной степени зависит от президента (46%) и Министерства здравоохранения (42%). Еще 32% граждан уверены, что от министра здравоохранения Максима Степанова.

Исследование проведено социологической группой “Рейтинг”. В опросе face-to-face приняли участие 1200 человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения. Сроки проведения опроса: 27 ноября – 1 декабря.