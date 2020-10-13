Из-за сложной ситуации с коронавирусом правительство решило усилить карантинные мероприятия в Украине. В частности, речь идет о массовых мероприятиях и разрешенном на них количестве людей.

В Украине изменили разрешенное количество людей на массовых мероприятиях

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 13 октября. По словам премьера Дениса Шмыгаля, эти меры направлены прежде всего на безопасность украинцев. Об этом пишет 24 канал.

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Также Шмыгаль подчеркнул, что после проведения концертов с массовым скоплением людей количество больных в регионах существенно росло.

Сколько теперь разрешено людей на массовых мероприятиях

Зеленая зона – не более 50.



Желтая – до 30.



Оранжевая – максимум 20.



Разрешенное количество людей на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Также следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и масочный режим на массовых мероприятиях во всех зонах.

Какие еще нововведения по адаптивному карантину приняло правительство

Разрешены спортивные мероприятия без зрителей, кроме международных по отдельному согласованию Минздрава.

Рекомендовано учреждениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября.

Заведениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендовал перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. В то же время студенты должны покинуть свои общежития.

Рестораны и другие заведения общественного питания должны работать исключительно от 7:00 до 22:00.