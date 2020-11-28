Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев помнить об ужасной трагедии Голодомора. Ермак подчеркнул, что в результате тех страшных событий население Украины уменьшилось на 9,9%.

Украина потеряла до 7 миллионов человек

Прошлый век был наполнен испытаниями для украинцев, однако масштабы Голодомора 1932-33 – ужасны. Об этом глава Офиса Президента написал в публикации в Фейсбуке.

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Последствия этого целенаправленного преступления поражают: за период 1926 -1939 годов население СССР увеличилось на 16 %, РСФСР – на 28%, а в Украине количество жителей уменьшилось на 9,9%. Различные исследователи оценивают совокупные потери Украины за несколько лет от 4 до 7 миллионов человек,

– написал Ермак.

Больше всего пострадали Киевщина и Харьковщина – эти области потеряли до 18% населения.

Причина трагедии не в катаклизмах, а во власти

Председатель ОП отметил, что никаких катаклизмов в это время не было, а снижение урожайности было незначительным и не могло остановить такую катастрофу.

Повлекло ее совсем другое. В предыдущие годы советская власть несколько раз увеличивала хлебозаготовительный план именно для Украины. За невыполнение у крестьян изымали зерно, а впоследствии и другие продукты,

– заметил председатель ОП.

На невыполнение планов советская власть отвечала репрессиями. Последствия от тех страшных лет Украина ощущает и сегодня. Ермак призывал помнить ужасные страницы истории и упорно идти вперед.

В Украине зажгли свечи памяти

Отметим, что 28 ноября президент Владимир Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932 – 1933 годов. Здесь руководители государства прошли скорбным шествием к скульптуре"Горькая память детства".

В 16: 00 память погибших почтили минутой молчания, а по всей стране зажгли свечи.

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