В Украине в красной зоне карантина разрешили работу кинотеатров
Украинские кинотеатры могут работать даже в красной зоне. Однако посетители смогут заполнять лишь 50% каждого зала.
Отныне украинские киноманы смогут наслаждаться просмотром фильмов, независимо от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в фейсбуке.
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Кинотеатрам разрешено работать в красной зоне карантина. Теперь у нас, как и во многих странах Европы. Посетители смогут чувствовать себя безопасно: маски, кондиционирование, рассадка через кресло – 50% зала,
– подчеркнул Ткаченко.
Министр рассказал, что такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Сейчас Минкульт анализирует возможность открыть в красной зоне музеи и театры. По словам Ткаченко, новые фильмы и спектакли позволят зрителям "получить свежий глоток воздуха" и облегчат жизнь культурным институтам в период карантина.
Какие города находятся в красной зоне
Кабмин 23 октября обновил список карантинных зон Украины. В красную зону попали 10 областных центров:
- Ивано-Франковск;
- Николаев;
- Полтава;
- Ровно;
- Сумы;
- Тернополь;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Чернигов.
Какие ограничения действуют в различных цветных карантинных зонах / Инфографика 24 канала