В Украине могут отменить сезонный переход на летнее время. Это зависит от того, как Евросоюз урегулирует подобный вопрос.

Сейчас в Украине переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабмина. Однако его могут отменить для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Как отметили в Минэкономики, Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Поэтому каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.

Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии по изменению порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов будет предложено Кабмину рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины,

– говорится в сообщении.

Сезонный перевод часов: главное

Уже в это воскресенье, 25 октября в 4:00 по киевскому времени стрелку часов переведут на 1 час назад. Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС.

В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Однако данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов.