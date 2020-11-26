В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине могут ввести запрет на междугороднее сообщение. Запрет может касаться и железнодорожного транспорта.

Пока этот вопрос обсуждается на уровне правительства, но точного ответа на то, действительно ли запрет вступит в силу, – пока нет. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует 24 канал.

Если мы увидим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение,

– сказал он.

До этого Аваков заявил, что выступает за скорейшее введение жесткого локдауна в стране сроком на 3 – 4 недели.

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