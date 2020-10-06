Саммит Украина – ЕС является важным рабочим событием для согласования дальнейшего взаимодействия Украины с Европейским Союзом. Однако должно быть не только движение Украины в Европу, но и определенные шаги навстречу со стороны ЕС.

Накануне саммита несколько депутатов Европарламента обратились к руководству ЕС. Они призвали предоставить Украине более четкие сигналы относительно дальнейшей евроинтеграции. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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По его словам, ЕС постепенно готовится к тому, чтобы все-таки начать переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации. Нужно, чтобы этот документ в значительной мере отвечал украинским интересам. Как отметил Фесенко, саммит покажет, что на сегодня взаимодействие между Украиной и ЕС находится на достаточно высоком уровне, а интеграция продолжается.

В чем могут упрекнуть Украину

По мнению Фесенко, в переговорах может быть выражено беспокойство острой ситуацией вокруг антикоррупционных институтов в Украине. Тему будут поднимать, потому что недовольство этим вопросом звучит из уст некоторых европейских депутатов. Однако данный вопрос пока не является критическим. Как отметил политолог, его поднимали еще до саммита.

К нам в сентябре приезжал руководитель европейской дипломатии. Также об этом шла речь, когда Зеленский встречался с послами "Большой семерки" ЕС. Тогда президент заверил, что все будет решаться в соответствии с законом,

- добавил Фесенко.

Какие еще темы могут затронуть на саммите

Политолог отметил, что на саммите вероятно будут обсуждать и вхождение Украины в общее авиационное пространство с Европейским Союзом. Также могут затронуть непростые темы, которые касаются пунктов Соглашения об ассоциации. По мнению Фесенко, по этому вопросу есть противоречия, поэтому обе стороны могут высказать претензии.

"Это будут серьезные рабочие переговоры о том, как нам согласовать интересы", – заявил Фесенко.

Также он добавил, что Европейский Союз должен учитывать интересы Украины так же, как и украинская сторона обращает внимания на пожелания европейских партнеров.