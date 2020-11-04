Не полный локдаун: какими могут быть усиление карантина в Украине
Из-за резкого роста темпов распространения коронавируса в Украине в последнее время все активнее обсуждают усиление карантина. Впрочем, по информации украинских СМИ, это будет не полный локдаун, который был весной 2020 года.
О том, какими могут быть усиление карантина в Украине, рассказывает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник в Офисе Президента Украины.
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Как будут усиливать карантин
- По словам собеседника издания, ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны. Фактически по тому же принципу, что действует и сейчас.
- Впрочем отличным может стать ключевой параметр, по которому будут определять уровень карантина. Это будет не прирост абсолютного количества новых случаев заболевания, а количество тяжелых случаев, уровень смертности и уровень загруженности больничных коек.
Работа общественного транспорта
- Преимущественно транспорт будет работать и дальше в обычном режиме. Впрочем, отдельные ограничения все же могут вводиться – например, по количеству рейсов или их загрузкой.
Работа магазинов
- Их так же не будут закрывать и не планируют. Впрочем, возможны частичные ограничения. Например, власти могут сократить продолжительность их работы, ввести ограничения в выходные дни и тому подобное.
Когда могут усилить карантин?
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что строгий карантин в стране начнет действовать тогда, когда коечный фонд в для больных COVID-19 будет заполнено на 100%, а за сутки фиксировать не менее 20 тысяч новых инфицированных.
Это уже как минимум третий раз, когда в Украине поднимают планку, при которой планируют ввести локдаун. Раньше так говорили о 5 тысячах инфицированных в сутки, а потом – о 15 тысячах.
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