В Украине могут ввести карантин выходного дня: Степанов объяснил, как это будет работать
Второй день подряд суточный прирост больных коронавирусом приближается к отметке в 10 000. Поэтому, в Минздраве задумались о введении более жестких ограничений.
Таких, чтобы прервали цепь передачи болезни. Следовательно, глава МОХ Максим Степанов не исключает введения в государстве карантина выходного дня. Об этом министр сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
Ранее Мы близки к катастрофе: Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине
Я не исключаю, что мы предложим карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни,
– подчеркнул он.
В то же время Степанов предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать «на вынос».
Веедут ли Украине комендантский час
Степанов сказал, что введение комендантского часа Украине не угрожает. Для того, чтобы ввести такое ограничение, в государстве следует ввести чрезвычайное положение.
Скорее всего, делать этого не будут. На вопрос, рекомендует ли это МЗ, Степанов ответил: "Мы не рекомендуем".
Заметим, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос о введении карантина выходного дня пока рассматривают как один из вариантов.
Какова ситуация с коронавируса в Украине?
В Украине уже обнаружили 420 617 инфицированных COVID-19 от начала пандемии. Из них – 176 404 человек уже выздоровели, а 7731 больной умер от осложнений, спровоцированных инфекцией.
За прошедшие сутки добавилось еще 9 5824 новых инфицированных коронавирусом.
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