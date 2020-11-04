Второй день подряд суточный прирост больных коронавирусом приближается к отметке в 10 000. Поэтому, в Минздраве задумались о введении более жестких ограничений.

Таких, чтобы прервали цепь передачи болезни. Следовательно, глава МОХ Максим Степанов не исключает введения в государстве карантина выходного дня. Об этом министр сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

Ранее Мы близки к катастрофе: Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине

Я не исключаю, что мы предложим карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни,

– подчеркнул он.

В то же время Степанов предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать «на вынос».

Веедут ли Украине комендантский час

Степанов сказал, что введение комендантского часа Украине не угрожает. Для того, чтобы ввести такое ограничение, в государстве следует ввести чрезвычайное положение.

Скорее всего, делать этого не будут. На вопрос, рекомендует ли это МЗ, Степанов ответил: "Мы не рекомендуем".

Заметим, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос о введении карантина выходного дня пока рассматривают как один из вариантов.