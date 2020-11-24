Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов признался, что не верит в эффективность карантина выходного дня. Поэтому он выразил убеждение, что лучшим вариантом было бы ввести жесткий карантин во время рождественских праздников на 3 – 4 недели.

В долгосрочной перспективе не стоит задавать вопросы таким образом, чтобы либо экономика, либо борьба с коронавирусом. Об этом Тимофей Милованов рассказал в эфире проекта "Свобода слова" на ICTV, сообщает 24 канал.

К слову Карантин выходного дня в Украине не сработает-число смертей может вырасти до 20 тысяч, – Милованов

Представьте, что мы выбираем такой подход и говорим: экономика – важнее. Мы не делаем ограничений. Что это значит? Бизнес продолжает работать, а люди и дальше ходят на работу. Но, как мы видим, люди болеют. Все переболеют, если не контролировать ситуацию,

– заявил советник председателя ОПУ.

Он убежден, что это так же плохо скажется как на людях, так и на бизнесе. Поэтому, уверяет экс-министр развития экономики, сейчас нет ситуации, когда выбор стоит только между ограничениями и экономикой.

"Если отпустить все, для экономики тоже будет плохо, когда все будут больны. Поэтому нужно вводить определенные ограничения. Я ранее говорил о жестких ограничениях. Я не верю лично, что сработает карантин выходного дня, но надеюсь, что я не прав", – отметил Тимофей Милованов.

По его мнению, этого банально недостаточно, а саму проблему нужно решать лучше. Советник Андрея Ермака считает, что следовало бы ввести жесткие ограничения на 3 – 4 недели.

Лучше во время Рождества, конечно. Тогда активность будет ниже. Те отрасли, которые пострадают, поддержать финансово, стабилизировать ситуацию и дальше дать экономике работать,

– резюмировал экономист.

Что известно о возможном жестком карантине: