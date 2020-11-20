Если для того, чтобы Украина двигалась демократическим и прозрачным курсом, потребуется создать санкционный список, то в Офисе Президента на это готовы пойти. В аналог "списка Магнитского" могут войти судьи и олигархи.

Западные партнеры поддерживают курс Зеленского, – Подоляк

Внешнеполитические партнеры Украины поддерживают инициативы президента, который выступает против "нечестных форматов". Об этом сказал советник председателя ОПГ Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина.

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В том же споре с судьями Конституционного Суда, которые очевидно пошли на поводу интересов отдельных политических групп, симпатии всех без исключения западных институтов на стороне Владимира Александровича. Об этом много раз прямо было сказано,

– подчеркнул Подоляк.

В Украине готовы к созданию своего "списка Магнитского"

О поддержке курса украинского президента, заявил советник Ермака, говорится даже в редакционной колонке Washington Post. Чтобы удержать это направление, в Офисе Президента готовы на довольно жесткие шаги.

"Если для этого нужен свой "список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то такой санкционный список должен быть немедленно создан", – сказал Подоляк.

Что такое "список Магнитского"