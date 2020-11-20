В Офисе Президента считают, что Украине может понадобиться свой "список Магнитского"
Если для того, чтобы Украина двигалась демократическим и прозрачным курсом, потребуется создать санкционный список, то в Офисе Президента на это готовы пойти. В аналог "списка Магнитского" могут войти судьи и олигархи.
Западные партнеры поддерживают курс Зеленского, – Подоляк
Внешнеполитические партнеры Украины поддерживают инициативы президента, который выступает против "нечестных форматов". Об этом сказал советник председателя ОПГ Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина.
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В том же споре с судьями Конституционного Суда, которые очевидно пошли на поводу интересов отдельных политических групп, симпатии всех без исключения западных институтов на стороне Владимира Александровича. Об этом много раз прямо было сказано,
– подчеркнул Подоляк.
В Украине готовы к созданию своего "списка Магнитского"
О поддержке курса украинского президента, заявил советник Ермака, говорится даже в редакционной колонке Washington Post. Чтобы удержать это направление, в Офисе Президента готовы на довольно жесткие шаги.
"Если для этого нужен свой "список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то такой санкционный список должен быть немедленно создан", – сказал Подоляк.
Что такое "список Магнитского"
- Это – перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского. Также туда попали ответственные за грубые нарушения прав человека в России.
- Список сформировали в США в 2010 году.
- Сергей Магнитский был работником аудиторской фирмы Firestone Duncan, которая и обнаружила беспрецедентное хищение бюджетных средств в России в 2007 году. Было похищено 5,4 миллиарда рублей.
- Магнитского арестовали за помощь в уклонении от уплаты налогов Hermitage Capital Management.
- Через 1 1 месяцев ареста аудитор умер в больнице СИЗО.
- Инициаторами его ареста стали фигуранты дела о хищении госбюджета.
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