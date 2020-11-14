В Украине начал действовать карантин выходного дня: список ограничений
Кабинет Министров ввел в Украине режим выходного дня для того, чтобы уменьшить стремительное распространение COVID-19. Ограничения начали действовать уже с 14 ноября 00:00.
Ограничения начали действовать в Украине на выходных
Карантин выходного дня будет действовать в Украине в течение 3 недель каждую субботу и воскресенье до 30 ноября. О том, что это означает и какие ограничения будут действовать – разбирался 24 канал.
Важно В Минкульте оценили пагубное влияние карантина выходного дня на сферы культуры и туризма
Решение о введении в Украине карантина выходного дня приняли во время заседания Кабмина 11 ноября. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Ведь активнее всего люди контактируют именно в выходные.
Правительство запретило деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов и фитнес-центров,
- заведений размещения, в том числе и гостиниц (кроме выполняющих социальные функции).
В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также Кабмин назначил время с 10:00 до 12:00 часами для обслуживания пенсионеров.
Новые условия карантина в Украине / Инфографика 24 канала
Что эксперты говорят о введении карантина выходного дня
Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта убежден, что карантин выходного дня не поможет в борьбе с эпидемией COVID-19. Зато приведет ко многим проблемам в бизнесе и "сделает предпринимателям больно".
Все остальные 5 дней люди все равно будут контактировать, ездить в общественном транспорте. Они будут компенсировать те "не дохожденные" кинотеатры, спортзалы. В таком случае мы получим удар по бизнесу без эффективного влияния на эпидемические показатели,
– заверил Кухта.
Глава ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев отметил, что ресторанный бизнес выживет в любом случае, но ему будет трудно.
"Если то, что происходило в первый локдаун можно назвать издевательством над безопасной отраслью, то сейчас можно сказать, что это убийство малого и среднего бизнеса", – отметил Трахачев.
Интересно Из-за карантина выходного дня рестораторы потеряют почти половину выручки, – исследование
Какие города отказались от карантина выходного дня
Несмотря на решение правительства, ряд городов отказались выполнять решение правительства. Среди них – Львов, Одесса, Днепр и еще 8 других.
Где не будет (частично или полностью) карантина выходного дня
- Ровно;
- Краматорск;
- Одесса;
- Львов;
- Луцк;
- Славянск;
- Черкассы;
- Мукачево;
- Тернополь;
- Днепр;
- Ивано-Франковск.
Мэры этих городов в один голос утверждают, что карантин выходного дня не будет достаточно эффективным в борьбе с коронавирусом, зато люди потеряют работу.
Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городской совет будет обжаловать решение Кабмина о карантине выходного дня в суде. По его словам, в субботу и воскресенье учреждения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Такие ограничения уничтожат бизнес, ведь деньги государство предпринимателям не компенсирует.
В то же время в Луцком горсовете отметили, что ограничение работы заведений в выходные, увеличит количество посетителей в будни.
Больше об этом Какие города отказываются выполнять карантин выходного дня: список
Коронавирус в Украине: какова ситуация сейчас
- Едва ли не каждый день в Украине фиксируют рекорд по количеству новых больных COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали почти 12 тысяч больных.
- С начала 2020 года в Украине обнаружили 512 652 больных коронавирусом. 233 849 инфицированных уже выздоровели. К сожалению, 9 317 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что ситуация критическая, Украина дошла до точки невозврата.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в январе 2021 года в Украине может наступить итальянский сценарий, когда медицинские учреждения будут переполнены больными. Чтобы этого избежать, правительство должно ввести дополнительные карантинные меры.
Поделиться новостью