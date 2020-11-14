Кабинет Министров ввел в Украине режим выходного дня для того, чтобы уменьшить стремительное распространение COVID-19. Ограничения начали действовать уже с 14 ноября 00:00.

Ограничения начали действовать в Украине на выходных

Карантин выходного дня будет действовать в Украине в течение 3 недель каждую субботу и воскресенье до 30 ноября. О том, что это означает и какие ограничения будут действовать – разбирался 24 канал.

Важно В Минкульте оценили пагубное влияние карантина выходного дня на сферы культуры и туризма

Решение о введении в Украине карантина выходного дня приняли во время заседания Кабмина 11 ноября. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Ведь активнее всего люди контактируют именно в выходные.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

заведений размещения, в том числе и гостиниц (кроме выполняющих социальные функции).

В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также Кабмин назначил время с 10:00 до 12:00 часами для обслуживания пенсионеров.



Новые условия карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Что эксперты говорят о введении карантина выходного дня

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта убежден, что карантин выходного дня не поможет в борьбе с эпидемией COVID-19. Зато приведет ко многим проблемам в бизнесе и "сделает предпринимателям больно".

Все остальные 5 дней люди все равно будут контактировать, ездить в общественном транспорте. Они будут компенсировать те "не дохожденные" кинотеатры, спортзалы. В таком случае мы получим удар по бизнесу без эффективного влияния на эпидемические показатели,

– заверил Кухта.

Глава ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев отметил, что ресторанный бизнес выживет в любом случае, но ему будет трудно.

"Если то, что происходило в первый локдаун можно назвать издевательством над безопасной отраслью, то сейчас можно сказать, что это убийство малого и среднего бизнеса", – отметил Трахачев.

Интересно Из-за карантина выходного дня рестораторы потеряют почти половину выручки, – исследование

Какие города отказались от карантина выходного дня

Несмотря на решение правительства, ряд городов отказались выполнять решение правительства. Среди них – Львов, Одесса, Днепр и еще 8 других.

Ровно;

Краматорск;

Одесса;

Львов;

Луцк;

Славянск;

Черкассы;

Мукачево;

Тернополь;

Днепр;

Ивано-Франковск.

Мэры этих городов в один голос утверждают, что карантин выходного дня не будет достаточно эффективным в борьбе с коронавирусом, зато люди потеряют работу.

Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городской совет будет обжаловать решение Кабмина о карантине выходного дня в суде. По его словам, в субботу и воскресенье учреждения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Такие ограничения уничтожат бизнес, ведь деньги государство предпринимателям не компенсирует.

В то же время в Луцком горсовете отметили, что ограничение работы заведений в выходные, увеличит количество посетителей в будни.

Больше об этом Какие города отказываются выполнять карантин выходного дня: список

Коронавирус в Украине: какова ситуация сейчас