По сравнению с октябрем за ноябрь цены в Украине выросли на 1,3%. Больше всего подорожали продукты. В частности, овощи, куриные яйца и подсолнечное масло.

Всего в 2020 году инфляция составила 4,1%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики. Актуально В Минэкономики подсчитали экономические потери от карантина выходного дня Что больше всего подорожало в Украине Овощи – на 9,4%;

яйца – на 6,4%;

подсолнечное масло – на 6,3%;

алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,8%;

коммунальные услуги (жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива) – на 8,0%;

предметы домашнего обихода – на 0,4%;

бытовая техника – на 0,4%;

транспорт – на 0,9%

связь – на 0,1%;

отдых и культура – 0,6%;

образование – 0,1%;

рестораны и гостиницы – 0,3%. В то же время свежие фрукты подешевели на 5,1%. Обратите внимание! В 2020 году Украина существенно сократила свой импорт и экспорт в страны ЕС. Причиной стала пандемия коронавируса. Подробнее читайте здесь.