В Украине началась масштабная инфляция: что больше всего подорожало
По сравнению с октябрем за ноябрь цены в Украине выросли на 1,3%. Больше всего подорожали продукты. В частности, овощи, куриные яйца и подсолнечное масло.
Всего в 2020 году инфляция составила 4,1%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
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Что больше всего подорожало в Украине
- Овощи – на 9,4%;
- яйца – на 6,4%;
- подсолнечное масло – на 6,3%;
- алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,8%;
- коммунальные услуги (жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива) – на 8,0%;
- предметы домашнего обихода – на 0,4%;
- бытовая техника – на 0,4%;
- транспорт – на 0,9%
- связь – на 0,1%;
- отдых и культура – 0,6%;
- образование – 0,1%;
- рестораны и гостиницы – 0,3%.
В то же время свежие фрукты подешевели на 5,1%.
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