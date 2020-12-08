В Украине нашли перстень потомка султана Сулеймана: что интересного в находке
Археологи нашли в Николаевской области перстень времен Османской империи. Исследователи предположили, что украшение принадлежало внуку турецкого султана Сулеймана.
Перстень нашли в окрестностях села Березань Очаковского района. Об этом сообщил исследователь Карл Хейн на своей фейсбук-странице.
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Что известно об украшении
Украшение сделали из серебра с позолотой. На негое нанесли гравировку: "Аллах, я – твой слуга". Для того, чтобы понять нанесенную надпись, ученые обратились к специалистам в Стамбуле. Они предположили, что перстень сделан в начале XVIII века.
Украшение потомка Сулеймана / Фото с фейсбук-страницы Карла Хейна
История перстня
По словам эксперта, когда-то Николаевщина была территорией Османской империи, провинции Эдисан.
Тихое, цветущее, набожное место. В XVIII веке аннексировано Россией. Перстень рассказал мне, что он принадлежал старшему сыну старого Селима, Осману,
– отметил Карл Хейн.
Он добавил: "Тяжело раненным Осман эфенди с отрядом под натиском русских отходил к морю. Помолившись Аллаху, он поцеловал перстень и оставил его в родных землях в надежде обязательно вернуться. Защищая родину, героически погиб на войне с русскими".
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