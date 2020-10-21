Первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова опровергла все обвинения со стороны России в отношении Украины относительно водной блокады в Крыму. И заявила, что Украина не будет поставлять воду для развития российской армии на оккупированном полуострове.

Об этом она рассказала во время выступления на международной конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации", сообщает пресс-служба МИД.

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По ее словам, Россия искусственно политизирует вопрос поставок воды на оккупированный полуостров, перекладывая свою ответственность на нашу страну.

Эмине Джапарова отметила, что Украина не перекрывала никаких природных водоемов, через которые вода попадает в Крым, а лишь приостановила искусственную водную преференцию, которую когда-то предоставляла для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова.

Поэтому это цена оккупации, которая будет только расти. И это то, о чем Россия должна была думать прежде, чем решаться на оккупацию Крыма.

Украина не будет удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в водных ресурсах,

- прокомментировала первая заместитель министра МИД.

И добавила, что собственные водные ресурсы Крыма способны обеспечить потребности населения полуострова в воде даже в самые засушливые годы.

Россия в упреках апеллирует к защите прав человека

Эмине Джапарова отметила, что Россия в своих претензиях относительно водной блокады в Крыму апеллирует к защите прав человека. В то же время известно, что РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и права человека на временно оккупированном полуострове.

"Это отражено в соответствующих ежегодных резолюциях ГА ООН, а также в специальных докладах Генерального секретаря ООН по ситуации с правами человека в АРК и Севастополе", – пояснила она.

Что известно о запасах воды в Крыму?

Запасы воды на полуострове почти закончились через 7 лет после оккупации. Например, в Севастополе рассчитывают, что



Сейчас воду местным жителям привозят автоцистернами. Правда, она далеко не лучшего качества. Запасы воды на полуострове почти закончились через 7 лет после оккупации. Например, в Севастополе рассчитывают, что пресной воды хватит лишь до января 2021 года. Сейчас воду местным жителям привозят автоцистернами. Правда, она далеко не лучшего качества.

Подробнее о ситуации с водоснабжением в оккупированном Крыму можете ознакомиться на 24 канале.