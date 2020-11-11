У нас нет такого контроля как в Европе, – врач об усилении карантина в Украине
В Украине официально ввели локдаун выходного дня на 3 недели. Но повлияет ли карантин на распространение вируса и стоит ли ожидать быстрых результатов – пока неизвестно.
Врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко уверяет, что для вируса не имеет значения день и час. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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Выборочный карантин – плохая идея
По ее словам, она скептически относится к выборочному карантину и к тому, что какие-то заведения открывают, а какие-то закрывают. Ведь у вируса нет избирательности, а инфицирование происходит в любое время суток.
Нам нужен контроль
Эксперт отметила, что самое главное – это соблюдать эпидемиологические нормы и контролировать их.
Единственная проблема в Украине – это то, что у нас нет того контроля, который есть в Европе,
– отметила Кобевко.
Фильтрация информации
По мнению врача, еще одной проблемой в Украине является отсутствие фильтрования информации.
"Та ложная информация, которую подают еще с весны должна контролироваться специальными органами – отделами информации. Но наша ментальность позволяла нам верить упрекам извне, а не своим журналистам", – сказала инфекционист.
Опыт на Буковине
Кобевко отметила, что опыт карантина выходного дня был на Буковине. В апреле во время Пасхальных праздников на выходные закрывали продуктовые магазины. Из-за этого создавались большие скопления людей, особенно в пятницу вечером. Ведь люди хотели закупить продукты на следующие 2 дня.
"Это было непутевое решение, о котором нам сообщили в четверг, а уже в пятницу ночью закрыли магазины", – также добавила эксперт.
Карантин выходного дня: кратко
- Кабмин принял решение ввести в Украине карантин выходного дня.
- Он начнет действовать от 14 – 15 ноября 2020 года до полуночи 30 ноября.
- Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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