В Украине официально ввели локдаун выходного дня на 3 недели. Но повлияет ли карантин на распространение вируса и стоит ли ожидать быстрых результатов – пока неизвестно.

Врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко уверяет, что для вируса не имеет значения день и час. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Выборочный карантин – плохая идея

По ее словам, она скептически относится к выборочному карантину и к тому, что какие-то заведения открывают, а какие-то закрывают. Ведь у вируса нет избирательности, а инфицирование происходит в любое время суток.

Нам нужен контроль

Эксперт отметила, что самое главное – это соблюдать эпидемиологические нормы и контролировать их.

Единственная проблема в Украине – это то, что у нас нет того контроля, который есть в Европе,

– отметила Кобевко.

Обратите внимание! За минувшие сутки, 10 ноября 2020 года, в Украине обнаружили 10 611 новых больных COVID-19, 191 человек умер.

Фильтрация информации

По мнению врача, еще одной проблемой в Украине является отсутствие фильтрования информации.

"Та ложная информация, которую подают еще с весны должна контролироваться специальными органами – отделами информации. Но наша ментальность позволяла нам верить упрекам извне, а не своим журналистам", – сказала инфекционист.

Опыт на Буковине

Кобевко отметила, что опыт карантина выходного дня был на Буковине. В апреле во время Пасхальных праздников на выходные закрывали продуктовые магазины. Из-за этого создавались большие скопления людей, особенно в пятницу вечером. Ведь люди хотели закупить продукты на следующие 2 дня.

"Это было непутевое решение, о котором нам сообщили в четверг, а уже в пятницу ночью закрыли магазины", – также добавила эксперт.

Карантин выходного дня: кратко