Владимир Зеленский во время визита в Лондон пообщался с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Украинский президент подчеркнул необходимость разработать план действий относительно членства Украины в НАТО.

Президент Украины был очень четким. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

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По словам Кулебы, Владимир Зеленский отметил, что членство в Альянсе будет способствовать украинской безопасности и обороне.

Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен план действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне,

– сказал Кулеба.

Он также добавил, что новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое подписали Украина и Британия, будет означать, среди прочего, больше сотрудничества в сфере безопасности.

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Что известно о НАТО?

Это международная организация, созданная еще в 1949 году для коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки. Интересно, что НАТО не имеет собственных вооруженных сил, а в распоряжении альянса есть вооруженные силы стран-членов. Сейчас Украина имеет статус Особого партнера Альянса, а наши военные принимают участие в совместных учениях. Нередко корабли НАТО заходят в акватории украинских морей, чтобы усилить военное присутствие в регионах. Это международная организация, созданная еще в 1949 году для коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки. Интересно, что НАТО не имеет собственных вооруженных сил, а в распоряжении альянса есть вооруженные силы стран-членов. Сейчас Украина имеет статус Особого партнера Альянса, а наши военные принимают участие в совместных учениях. Нередко корабли НАТО заходят в акватории украинских морей, чтобы усилить военное присутствие в регионах.

Добавим, что в августе, согласно данным соцопроса Socis и Центром Разумкова, вступление Украины в НАТО поддерживали 47,7% украинцев.

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