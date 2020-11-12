В Украине нужно ввести исключительно президентскую форму правления. Поскольку украинцы нуждаются в сильном лидере, глава страны должен быть таким.

Сейчас в Украине есть определенный дуализм, который не всегда обеспечивает эффективную работу государства. Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, в Украине именно глава государства должен быть главой исполнительной власти. Вениславский заявил, что сейчас в сферах нацбезопасности, внешних отношений и обороны премьер-министр и президент имеют широкие полномочия. Поэтому государство не всегда может продуктивно функционировать.

Думаю, что буду это рекомендовать. А как будет воспринято или не воспринято – будем смотреть,

– заявил Вениславский.

Он также пояснил, что не поддерживает исключительно парламентскую форму правления. Причиной является то, что в Украине нет "классических идеологических партий".

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"Я в душе человек авторитарных психологических особенностей. Поэтому считаю, что должна быть сильная власть", – рассказал представитель президента в КСУ.

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