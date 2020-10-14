В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Все из-за пожаров на Луганщине. Именно в восточных областях есть высокая вероятность вспышек.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности продлится до 15 октября, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"14 – 15 октября в восточных областях и в большинстве районов Сумской и Одесской областей, сохранится чрезвычайный уровень", – отметили в сообщении.

Что известно о пожарах на Луганщине

На территории Луганской области продолжались массовые пожары, которые вспыхнули 30 сентября 2020 года. Их тушили в течение недели. Самая сложная ситуация была вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Спасатели оценили, что огонь задел примерно 20 тысяч гектаров.

Пожарные полностью ликвидировали огонь 8 октября. Уже 10 октября они возвращались домой – жители Луганщины с цветами и флагами вышли на улицы городов, чтобы поблагодарить спасателей за их работу. Подробнее о лесных пожарах и их последствиях – читайте по ссылке.

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