Государственная служба финансового мониторинга за 2020 год направила правоохранителям несколько сотен материалов относительно финансовых операций. Они могут быть связаны с отмыванием 60,3 миллиарда гривен.

В течение 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов, касающихся отмывания средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Вред от таких преступлений составляет 60,3 миллиарда гривен. Об этом сообщил "Правительственный портал".

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Также мониторинг составил 157 материалов, касающихся отмывания денег в коррупционных схемах и хищения государственного имущества. Сумма ущерба составляет 6,4 миллиарда гривен.

Кроме того, Госфинмониторинг направил в полицию 45 материалов об операциях лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Среди них есть "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и другие экстремистские группы.

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