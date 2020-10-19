В Украине обнаружили схемы по отмыванию средств более чем на 60 миллиардов гривен
Государственная служба финансового мониторинга за 2020 год направила правоохранителям несколько сотен материалов относительно финансовых операций. Они могут быть связаны с отмыванием 60,3 миллиарда гривен.
В течение 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов, касающихся отмывания средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Вред от таких преступлений составляет 60,3 миллиарда гривен. Об этом сообщил "Правительственный портал".
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Также мониторинг составил 157 материалов, касающихся отмывания денег в коррупционных схемах и хищения государственного имущества. Сумма ущерба составляет 6,4 миллиарда гривен.
Кроме того, Госфинмониторинг направил в полицию 45 материалов об операциях лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Среди них есть "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и другие экстремистские группы.
Коррупционные скандалы в Украине
- Руководитель Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев предлагал главе ОГА Сергею Борзову 4,2 миллиона гривен взятки. За это глава области должен был погасить долг предприятия из средств бюджета.
- 7 октября НАБУ и САП завершили расследование хищения природного газа на Львовщине на 729,8 миллиона гривен. Главные подозреваемые – директора предприятий-собственников Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.
- Судью Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева осудили на 9 лет заключения из-за того, что он получил 570 тысяч гривен взятки.
- На Прикарпатье местного бизнесмена подозревают в присвоении полмиллиона гривен. Эти деньги выделяли для ликвидации последствий паводков и предотвращения подтопления.