В Украине опрос Зеленского проводят несовершеннолетние: красноречивые фото
В ряде областей Украины интервьюерами президентского опроса являются дети и несовершеннолетние. Кроме этого, общественные организации сообщают о многочисленных нарушениях во время проведения всеукраинского опроса.
К примеру, на Ровненщине людей опрашивает несовершеннолетний парень. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
Важно Всеукраинский опрос Зеленского: какие нарушения возникли возле участков
По ее словам инцидент произошел в городе Коростополь Ровненской области. Интервьюером опроса Зеленского стал 14-летний парень.
Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Понятно, что дети пошли работать за 1 000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам,
– отметила она.
На Ровненщине людей опрашивает 14-летний парень / Фото из фейсбука Ирины Геращенко
Также Геращенко опубликовала новость о еще одном парне, которому нет 18. Известно, что Виталий – студент и представитель партии "слуг". Несовершеннолетний парень не соблюдал меры безопасности во время карантина.
Он пояснил, что свою маску отдал бабушке, а потом заберет, как она проголосует, а его перчатки погрызла собака.
Ранее киевская журналистка Яна Супоровская в твиттере заявила, что на одном из избирательных участков опрос президента проводят 16-летние девушки. После длительных уговоров они пошли домой.
Какие еще нарушения зафиксировали во время опроса
Общественное движение "Честно" зафиксировало многочисленные нарушения во время всеукраинского опроса. К примеру, в Харькове и Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского неограниченное количество раз.
Что известно о всеукраинском опросе?Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос во время местных выборов. Всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение, однако юридических последствий у его результатов быть не может. Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев".