В ряде областей Украины интервьюерами президентского опроса являются дети и несовершеннолетние. Кроме этого, общественные организации сообщают о многочисленных нарушениях во время проведения всеукраинского опроса.

К примеру, на Ровненщине людей опрашивает несовершеннолетний парень. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Важно Всеукраинский опрос Зеленского: какие нарушения возникли возле участков

По ее словам инцидент произошел в городе Коростополь Ровненской области. Интервьюером опроса Зеленского стал 14-летний парень.

Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Понятно, что дети пошли работать за 1 000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам,

– отметила она.



На Ровненщине людей опрашивает 14-летний парень / Фото из фейсбука Ирины Геращенко

Также Геращенко опубликовала новость о еще одном парне, которому нет 18. Известно, что Виталий – студент и представитель партии "слуг". Несовершеннолетний парень не соблюдал меры безопасности во время карантина.

Он пояснил, что свою маску отдал бабушке, а потом заберет, как она проголосует, а его перчатки погрызла собака.

Ранее киевская журналистка Яна Супоровская в твиттере заявила, что на одном из избирательных участков опрос президента проводят 16-летние девушки. После длительных уговоров они пошли домой.

Ну що, на нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18!

Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили pic.twitter.com/gsCX8SjiQs — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020

Какие еще нарушения зафиксировали во время опроса

Общественное движение "Честно" зафиксировало многочисленные нарушения во время всеукраинского опроса. К примеру, в Харькове и Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского неограниченное количество раз.

Что известно о всеукраинском опросе? Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос во время местных выборов. Всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение, однако юридических последствий у его результатов быть не может. Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев". Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос во время местных выборов. Всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение, однако юридических последствий у его результатов быть не может. Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев".