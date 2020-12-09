По материалам СБУ зарегистрировали 99 уголовных дел относительно злоупотреблений на пандемии коронавируса. Они касаются закупки средств защиты по завышенным ценам, фейков о COVID-19 поддельных антисептиков и тому подобное.

Эти производства открыли различные правоохранительные органы по результатам контрразведывательных мер Службы безопасности. В общем, в рамках расследований уже объявили 23 сообщения о подозрении. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Больше всего уголовных производств касаются обеспечения и закупок средств индивидуальной защиты. Всего таких дел 19.

Например, в Черкассах руководительница одной больницы подписала ряд договоров со столичной компанией на закупку средств индивидуальной защиты на сумму 8 миллионов гривен. Впрочем стоимость приобретенного ассортимента была существенно завышена.

Кроме того, должностные лица Херсонского областного лабораторного центра Минздрава причастны к приобретению 35 тысяч некачественных экспресс-тестов для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом.

Что известно об уголовных делах

13 уголовных производств начали по направлению строительства и ремонтов приемных отделений опорных больниц. Сейчас правоохранители проверяют информацию о присвоении бюджетных средств во время ремонта на общую сумму более 10 миллионов.

Еще 11 дел касаются обеспечения больниц кислородом и закупок аппаратов искусственной вентиляции легких. 4 фигурантам уже сообщили о подозрении относительно злоупотреблений при закупке ИВЛ.

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На Харьковщине злоумышленники используя фиктивное предприятие и при поддержке чиновников, поставили к опорной больнице аппараты ИВЛ на общую сумму свыше 10 млн грн. Цена была завышена фактически в 3 раза.

Подделке антисептики и фейки

Суд на Волыни признал экс-директора коммерческой структуры виновным в изготовлении, хранении и сбыте фальсифицированного антисептика. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания на 2 года.

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность более 450 человек, которые в интернете распространяли фейки о коронавирусе. 40 из них координировали из России. Заметим, пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантина.