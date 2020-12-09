В Украине открыли почти сотню уголовных дел относительно злоупотреблений на пандемии
По материалам СБУ зарегистрировали 99 уголовных дел относительно злоупотреблений на пандемии коронавируса. Они касаются закупки средств защиты по завышенным ценам, фейков о COVID-19 поддельных антисептиков и тому подобное.
Эти производства открыли различные правоохранительные органы по результатам контрразведывательных мер Службы безопасности. В общем, в рамках расследований уже объявили 23 сообщения о подозрении. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
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Больше всего уголовных производств касаются обеспечения и закупок средств индивидуальной защиты. Всего таких дел 19.
Например, в Черкассах руководительница одной больницы подписала ряд договоров со столичной компанией на закупку средств индивидуальной защиты на сумму 8 миллионов гривен. Впрочем стоимость приобретенного ассортимента была существенно завышена.
Кроме того, должностные лица Херсонского областного лабораторного центра Минздрава причастны к приобретению 35 тысяч некачественных экспресс-тестов для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом.
Что известно об уголовных делах
- 13 уголовных производств начали по направлению строительства и ремонтов приемных отделений опорных больниц. Сейчас правоохранители проверяют информацию о присвоении бюджетных средств во время ремонта на общую сумму более 10 миллионов.
- Еще 11 дел касаются обеспечения больниц кислородом и закупок аппаратов искусственной вентиляции легких. 4 фигурантам уже сообщили о подозрении относительно злоупотреблений при закупке ИВЛ.
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На Харьковщине злоумышленники используя фиктивное предприятие и при поддержке чиновников, поставили к опорной больнице аппараты ИВЛ на общую сумму свыше 10 млн грн. Цена была завышена фактически в 3 раза.
Подделке антисептики и фейки
Суд на Волыни признал экс-директора коммерческой структуры виновным в изготовлении, хранении и сбыте фальсифицированного антисептика. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания на 2 года.
Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность более 450 человек, которые в интернете распространяли фейки о коронавирусе. 40 из них координировали из России. Заметим, пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантина.
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