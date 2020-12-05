Благодаря вам Украина выстояла в черные времена: у Зеленского поздравили с Днем волонтера
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем волонтера. Этот праздник во всем мире традиционно отмечают 5 декабря. Как отметил президент, волонтерское движение в Украине является чрезвычайно важным, ведь именно благодаря волонтерам удалось выстоять в черные времена.
Особое значение волонтерской деятельности в Украине стало заметным еще во время Революции Достоинства. Об этом говорится в обращении Зеленского, которое разместили на странице Офиса Президента в телеграме.
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У Зеленского напомнили, что с началом войны на Донбассе именно волонтеры смогли обеспечить защитников Украины самым необходимым.
Благодаря волонтерам враг увидел, что такое действительно всенародное сопротивление. Все это вместе имело огромное влияние на морально-психологическое состояние общества. Именно благодаря волонтерам мы выстояли в черные времена,
– говорится в сообщении.
Волонтерское движение сделало решающий вклад в то, что Украина смогла защитить себя от агрессии. Волонтеры и сейчас продолжают свою преданную и добросовестную работу, помогая армии уже с обеспечением специальных потребностей и ветеранам.
"Волонтеры также взяли на себя много важных социальных функций, помогая тем или иным социально незащищенным слоям преодолевать трудности. Уверены, что и в дальнейшем общественная поддержка наших защитников будет оставаться такой же прочной", – подытожили в ОП.
Что следует знать о волонтерском движении в Украине
- 5 декабря мир отмечает международный День волонтера, основанный еще в 1985 году.
- В Украине волонтерское движение началось еще в начале Независимости, в 1990-х годах.
- Официально его существование признали в 2003 году специальным постановлением Кабмина.
- Огромный скачок в развитии он сделал во время Революции Достоинства.
- С начала войны на Донбассе волонтеры стали явлением общеизвестным среди украинцев и знаковым для общественного развития.
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