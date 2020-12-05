Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем волонтера. Этот праздник во всем мире традиционно отмечают 5 декабря. Как отметил президент, волонтерское движение в Украине является чрезвычайно важным, ведь именно благодаря волонтерам удалось выстоять в черные времена.

Особое значение волонтерской деятельности в Украине стало заметным еще во время Революции Достоинства. Об этом говорится в обращении Зеленского, которое разместили на странице Офиса Президента в телеграме.

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У Зеленского напомнили, что с началом войны на Донбассе именно волонтеры смогли обеспечить защитников Украины самым необходимым.

Благодаря волонтерам враг увидел, что такое действительно всенародное сопротивление. Все это вместе имело огромное влияние на морально-психологическое состояние общества. Именно благодаря волонтерам мы выстояли в черные времена,

– говорится в сообщении.

Волонтерское движение сделало решающий вклад в то, что Украина смогла защитить себя от агрессии. Волонтеры и сейчас продолжают свою преданную и добросовестную работу, помогая армии уже с обеспечением специальных потребностей и ветеранам.

"Волонтеры также взяли на себя много важных социальных функций, помогая тем или иным социально незащищенным слоям преодолевать трудности. Уверены, что и в дальнейшем общественная поддержка наших защитников будет оставаться такой же прочной", – подытожили в ОП.

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