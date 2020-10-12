В Офисе Президента заявили о необходимости построить 2 новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях. Кроме того, к строительству намерены привлечь британские компании.

Почему строить планируют вместе с британцами

Это предусматривает подписанный в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте также Украинские военные провели тренировку на британском эсминце: фото с учений

Мы говорим о том, что нам нужно несколько современных военно-морских баз. Должны проработать британский опыт, не повторять их ошибки...Нам нужна одна база на Черном море и одна – на Азовском,

– подчеркнул чиновник.

По словам Жовквы, в Украине совсем другая ситуация, ведь мы не имеем таких военно-морских возможностей, как в Великобритании. Однако у страны есть два моря, которые надо защищать.

Кроме того, Жовква отметил, что уже обсуждали конкретные сроки, за которые такие базы можно построить. Согласно меморандуму, 1,25 миллиардов фунтов стерлингов кредита может предоставить для строительства Британия. Жовква утверждает, что в течение ближайших месяцев будут продолжаться переговоры по строительству между Украиной, Британией и, возможно, другими стратегическими партнерами.