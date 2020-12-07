Украинцам увеличат пенсию в декабре: кому и на сколько
Украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в декабре 2020 года. Увеличенные выплаты получат участники боевых действий, шахтеры, ветераны и другие категории людей. Пенсия вырастет с 94 до 11 458 гривен.
Такое повышение пенсий произойдет из-за увеличения прожиточного минимума. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
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Какие пенсионные выплаты планируют увеличить
- Минимальную пенсию участникам боевых действий и инвалидам в результате войны.
- Минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС.
- Минимальную пенсию по возрасту неработающих пенсионеров.
- Минимальную пенсию шахтерам.
- Минимальную пенсию семьям военнослужащих в случае потери кормильца.
- Выплаты ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны.
- Выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистского преследования.
- Пенсию за особые заслуги перед Украиной.
- Государственную социальную помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны.
- Прибавку донорам.
Рост пенсионных выплат в Украине / Инфографика Минсоцполитики
Как вырастут выплаты
Минимальную пенсию для украинцев с инвалидностью первой группы должны увеличить на 370 – 11 498 гривен, второй – на 299 – 9287 гривен, третьей группы – на 205 – 6 368 гривен.
Пенсионные выплаты участникам боевых действий поднимут на 94 – 2 918 гривен.
Рост пенсионных выплат в Украине / Инфографика Минсоцполитики
Как будут расти пенсии в 2021 году
Минимальная пенсия в Украине будет расти в три этапа:
- с 1 января 2021 года минимальная пенсия составит 1 769 гривен;
- с 1 июля – 1 854 гривны;
- с 1 декабря – 1 934 гривны.
За это 5 ноября проголосовали народные депутаты, приняв в первом чтении за основу законопроект Госбюджета-2021. Согласно документу, дополнительные выплаты и индексации также получат некоторые пенсионеры.
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