Украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в декабре 2020 года. Увеличенные выплаты получат участники боевых действий, шахтеры, ветераны и другие категории людей. Пенсия вырастет с 94 до 11 458 гривен.

Такое повышение пенсий произойдет из-за увеличения прожиточного минимума. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Какие пенсионные выплаты планируют увеличить

Минимальную пенсию участникам боевых действий и инвалидам в результате войны.

Минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС.

Минимальную пенсию по возрасту неработающих пенсионеров.

Минимальную пенсию шахтерам.

Минимальную пенсию семьям военнослужащих в случае потери кормильца.

Выплаты ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны.

Выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистского преследования.

Пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Государственную социальную помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны.

Прибавку донорам.



Рост пенсионных выплат в Украине / Инфографика Минсоцполитики

Как вырастут выплаты

Минимальную пенсию для украинцев с инвалидностью первой группы должны увеличить на 370 – 11 498 гривен, второй – на 299 – 9287 гривен, третьей группы – на 205 – 6 368 гривен.

Пенсионные выплаты участникам боевых действий поднимут на 94 – 2 918 гривен.



Рост пенсионных выплат в Украине / Инфографика Минсоцполитики

Как будут расти пенсии в 2021 году

Минимальная пенсия в Украине будет расти в три этапа:

с 1 января 2021 года минимальная пенсия составит 1 769 гривен;

с 1 июля – 1 854 гривны;

с 1 декабря – 1 934 гривны.

За это 5 ноября проголосовали народные депутаты, приняв в первом чтении за основу законопроект Госбюджета-2021. Согласно документу, дополнительные выплаты и индексации также получат некоторые пенсионеры.



Минимальная пенсия в 2021 году / инфографика 24 канала